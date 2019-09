Cătălin Botezatu acuza de ceva timp dureri în zona abdominală şi s-a dus pentru un control la o clinică din Istanbul. Aici, medicii au descoperit o tumoră rară care trebuia operată de urgenţă.

„M-am speriat când am văzut cum arată operația. Sunt două cusături, una cu niște capse de metal, pe interior. A fost o durere groaznică după ce s-a dus anestezia. Au fost mulți medici, multe asistente in salon. Eram conectat la nu știu câte aparate, la nu știu câte fire. Am zis: Doamne, ce am pățit? Ce mi se întâmplă?! Medicii sunt nemaipomeniți!

Aveam o durere care se mișca de colo-colo, nu i-am dat importanță. Am făcut un control total, i-am spus dlui doctor că mă doare în stomac ceva. S-a sfătuit cu alți medici. Mi-a zis că e apendicele. De jurul împrejurul apendicelui sunt niște săculeți, dacă se lipesc de apendice nu e bine, dar nu îmi închipuiam că e așa. Am trecut pe lângă moarte, am oprit cancerul”, a spus Cătălin Botezatu.

Medicii turci care l-au operat pe Cătălin Botezatu au făcut declarații despre afecțiunea designerului. Intervenția a durat 5 ore și jumătate.

Doagnosticul pus de medici a fost unul neaşteptat pentru Botezatu. Neoplasm mucinos, o tumoră foarte rară care se poate transforma în cancer.

Medicii spun că starea lui Botezatu este bună, iar operația a decurs foarte bine.

„Nu m-am speriat. Accepți orice atunci când știi că bate la ușă cineva, am simțit că moartea bate la ușă. Am avut numai coșmaruri, lumea nu știe prin ce am trecut! Sufeream fizic, dar altceva arătam pe Instagram”, a spus Botezatu, potrivit wowbiz.ro

Te-ar putea interesa și: