Livia și Spike nu se mai ascund. Au uitat de tot scandalul cu Cătălin Bordea

Livia l-a înșelat pe Cătălin Bordea cu Spike, unul dintre cei mai buni prieteni ai săi, și i-a zis că vrea să divorțeze. După ce s-a întors din America Express, comediantul a încercat să își salveze căsnicia, dar fără rezultat. El a înțeles că fosta sa soție are o relație cu Spike, pe care îl considera ca un frate, și că nu mai poate face nimic.

Livia și Spike, ca doi îndrăgostiți

De sărbători, Spike și Livia au ieșit în mall Băneasa la cumpărături, ca doi îndrăgostiți. Ei s-au uitat la genți, la telefoane, la laptop-uri și s-au ținut de mână. Aceștia au fost cu zâmbetul pe buze, semn că nu le pasă de gura cârcotașilor, potrivit Cancan.

Cum a aflat Cătălin Bordea că Livia îl înșală

Bordea a povestit că a aflat că soția sa îl înșală din presă și că i-a fost greu să accepte și după ce a făcut fotografiile.El a mai spus că prietenul său, Micutzu, a încercat să îl avertizeze, dar că n-a băgat de seamă.

„Eu nu am ştiut nimic. Am aflat cu două ore înainte să apară în ziar pozele cu ei doi. Deci eu chiar nu am ştiut nimic, am fost luat prin surprindere. Eu eram la Praga cu Micutzu, umblam prin oraş, făceam poze şi am primit un apel.

Nu am crezut nici când am văzut pozele. Şocul a fost ceva… Simţi fizic cum te goleşti, cum te împietreşti, nu mai ai reacţie. Micutzu era mai agitat decât mine: „ne urcăm în avion, mergem, facem”. Eu m-am pus pe bancă şi mă uitam în gol”, a povestit comediantul.

Nu își mai recunoaște fosta soție

Comendiantul n-a crezut niciodată că soția lui l-ar putea înșela cu prietenul lui cel mai bun și că a trecut prin momente cumplite. El a mai spus că nu o mai recunoaște pe Livia și că nu înțelege de ce a făcut așa ceva.

„Eu vreau să vă zic o treabă. Din punctul meu de vedere, nu soția mea a făcut asta. Cine a făcut asta eu nu eram căsătorit cu fata aia, nu o cunosc, nu știu cine e. Soția mea nu ar fi făcut niciodată asta, eu așa cred. Soția mea pe care o cunosc eu, pe care am iubit-o și pe care am luat-o de soție, și cu care voiam să îmi petrec toată viața, nu ar fi făcut niciodată așa ceva.

Fata în care s-a transformat la un moment dat, e treaba ei. (…) În ultimul an a fost o transformare bruscă, a fost o transformare ciudată, nu știu cum să o explic. Nu prea mai recunoști omul de lângă tine foarte tare, dar asta ține de alte lucruri, ține de psihologie, când te gândești la criza vârstei mijlocii, criză de identitate”, a mai spus acesta.