Cât costă o centrală termică în 2026. Cheltuielile pe care trebuie să le iei în calcul înainte de instalare

Românii care vor să își instaleze o centrală termică proprie într-o garsonieră sau într-un apartament trebuie să ia în calcul mai multe costuri, nu doar prețul aparatului. Înainte de începerea lucrărilor, proprietarii trebuie să știe că investiția finală include proiectul pentru instalația de gaze, materialele necesare, montajul și procedurile obligatorii pentru punerea în funcțiune.

În practică, costul total al unei centrale depinde de mai multe elemente: tipul echipamentului ales, numărul de calorifere, lucrările necesare pentru instalația de gaze și tarifele pentru montaj. Astfel, suma finală poate varia destul de mult de la o locuință la alta.

O centrală termică de 24 kW costă între 3.200 și 5.500 de lei. Cele mai accesibile sunt modelele Motan, care costă între 3.200 și 3.800 de lei, în timp ce centralele premium cum sunt cele Ariston, Viessmann sau Vaillant pot depăși 5000 de lei.

Pe lângă echipamentul principal, trebuie luate în calcul și alte componente fără de care sistemul nu poate funcționa. Kitul de evacuare pentru centrală are un preț cuprins între 400 și 600 de lei. În același timp, caloriferele pot costa, în funcție de numărul de camere și dimensiuni, între 1.500 și 3.000 de lei.

Pentru realizarea instalației de gaze este necesar și un proiect tehnic, al cărui preț pornește de la aproximativ 3.200 de lei. La această sumă se adaugă taxa percepută de Distrigaz, de aproximativ 180 de lei. În unele situații, proprietarii trebuie să instaleze și senzori suplimentari, care costă în jur de 350 de lei, iar dacă sunt necesari mai mulți metri de țeavă, cheltuielile pot crește.

Pe lângă achiziția echipamentelor, trebuie plătită și manopera pentru instalarea sistemului. Montarea centralei termice costă, în general, între 800 și 1.500 de lei, iar această sumă include fixarea aparatului și realizarea conexiunilor necesare.

În cazul caloriferelor, costul instalării pentru fiecare piesă este cuprins între 300 și 500 de lei, în funcție de complexitatea lucrării și de materialele folosite.

După finalizarea montajului, centrala nu poate fi utilizată fără autorizarea de funcționare. Procedura obligatorie de autorizare (AFE) costă, în mod obișnuit, între 250 și 400 de lei. De asemenea, cei care vor să renunțe la vechile conducte ale sistemului centralizat Radet sau Termoenergetica trebuie să mai plătească între 800 și 1.000 de lei pentru demontarea acestora.

Costul final depinde în mare măsură de tipul locuinței și de numărul de radiatoare instalate. Pentru o garsonieră, suma totală estimată se situează între 9.000 și 12.500 de lei.

În cazul unui apartament cu două camere, investiția poate ajunge între 11.500 și 15.000 de lei. Pentru locuințele cu trei camere, costurile totale sunt mai mari și pot varia între aproximativ 14.000 și 20.000 de lei, în funcție de echipamentele alese și de lucrările necesare.