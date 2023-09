S-a aflat câștigătorul sezonului 12 Chefi la Cuțite. Cine a gătit cel mai bine

S-a aflat câștigătorul sezonului 12 Chefi la Cuțite. Valentin Timofte a devenit cuțitul de aur al lui Sorin Bontea de la Chefi la cuțite, sezonul 12. Acesta a reușit să îi cucerească pe jurați cu preparatul lui simplu, dar din inimă. Aşadar, se pare că Sorin Bontea are cele mai mari șanse, pentru că are în echipă unul dintre cei mai valoroși concurenți.

Noul sezon s-a lăsat mult așteptat, însă fanii emisiunii de la Antena 1 au acum ocazia să-și revadă preferații. Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au pășit în competiție cu planuri mari și cu o dorință acerbă de a câștiga.

Concurentul a mărturisit că nu a vrut să gătească unul dintre preparatele pe care le face zi de zi și a mizat pe o rețetă de familie. Toți cei trei chefi au fost foarte impresionați de „rețeta preferată a soacrei”. A trecut cu brio o balotină de mămălingă cu șalău și un sos de saramură (foto).

Sursa foto: Antena 1.

Valentin Florin Timofte, care a primit cuțitul de aur al lui chef Sorin Bontea, are 36 de ani și este de profesie bucătar.

„Am o teamă de eșec. Știu că este foarte important în meseria aceasta să faci ce trebuie și de aceea, vreau să-mi dovedesc mie că e bine că am veni și că pot să fac asta. Tot ce m-a învățat tatăl meu a fost foarte clar: oriunde ai fi, fă-ți treaba cu bine. M-am îndrăgostit de meserie când l-am văzut pe unchiul meu cum o face. Un om de 1,60 metri și am văzut respectul pe care el îl câștiga în fața oamenilor. Ieșea pe sală vorbea cu oamenii. Eu la momentul respectiv vedeam bucătăria doar ca bucătar de casă și am ajuns el să lucrez, în Italia. La vase, îl mai ajutam”, a spus concurentul.