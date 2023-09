Chefi la cuțite, surpriză de proporții. Invitat special, cea mai scundă femeie din lume. Foto

Chefi la cuțite, surpriză de proporții. O nouă ediție a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 12, este difuzată în această seară, 6 septembrie. În emisiune va fi şi cea mai mică femeie din lume. Acesta va găti în bucătăria show-ului gastronomic, impresionându-i pe Chefi cu povestea ei de viață.

În această ediție, jurații primesc o vizită cu totul și cu totul specială. Urmează o întâlnire memorabilă la Chefi la cuțite. Un show-ul culinar spre care a atras atenţia, de-a lungul a 12 sezoane cu povești uluitoare.

De data aceasta, cea care va păși în platoul emisiunii este Jyoti Amge. Deținătoarea recordului mondial pentru cea mai scundă femeie din lume, care nu putea veni în emisiunea Chefii fără să le gătească ceva.

La 29 de ani, Jyoti, care vine din Nagpur, India, măsoară 62,8 centimetri în înălțime, cântărește doar 5 kilograme și are o Diploma de Masterat în Literatura Engleză.

„Am intrat în Cartea Recordurilor pentru că sunt cea mai scundă femeie din lume și am cele mai mici palme și tălpi. În ultimii 12 ani, nimeni nu mi-a doborât recordurile Guinness pe care le dețin. Toate aceste recorduri sunt o realizare pentru mine și mă fac să mă simt mândră. De când am devenit celebră, am călătorit în atât de multe locuri, încât nici nu mi le mai aduc aminte pe toate”, le-a spus Jyoti în emisiunea Chefi la cuțite