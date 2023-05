Cea mai mică femeie din lume s-a măritat. Are 62,8 de cm şi 11 kg. Cine este soțul femeii din Cartea Recordurilor. Foto

Au existat multe întrebări despre cine este soțul lui Jyoti Amge, deoarece în 2017, a apărut o imagine cu actrița și un bărbat, despre care toată lumea a presupus că este soțul ei, dar ea a negat zvonul și a declarat clar că nici măcar nu-i știe numele și că nu are de-a face cu el.

Conform cu rapoartele din Cartea Recordurilor (Guinness Book of World Records) tânăra de 29 de ani are o înălțime de 62 cm și cântărește 11 kilograme. Starea ei este rezultatul unei afecțiuni cunoscute sub numele de achondroplazie, care nu are nici un tratament.

Sursa foto: Facebook

În 2017, au apărut zvonuri că cea mai scundă femeie din lume este căsătorită, dar ea a negat. Datorită faptului că este celebră, nu a fost o surpriză că bărbații erau interesați de ea.

Cu toate acestea, după acel episod oamenii se tot întrebau dacă este căsătorită. Ea a postat o mulțime de poze cu un anumit bărbat și internauții au presupus că este partenerul ei de viață, dar Jyoti a dezvăluit că este doar cel mai bun prieten al ei, care s-a căsătorit în decembrie 2022.

Jyoti s-a născut pe 16 decembrie 1993, în Nagpur, Maharashtra, India

Ea a ajuns în lumina reflectoarelor după ce a împlinit 18 ani. Reprezentanți Guinness Book au mers în satul ei în 2011, pentru a o recunoaște drept cea mai scundă femeie din lume. Ea a depășit-o pe americanca Bridgette Marie Jordan, care are 69 cm înălțime.

Sursa foto: Facebook

Mărimea ei rezultă dintr-o boală genetică numită achondroplazie, care provoacă anomalii în creștere. Jyoti s-a născut ca un copil obişnuit și a avut o creștere normală până la vârsta de 2 ani. Simptomul bolii ei a apărut și apoi nu avea să mai crească.

Sursa foto: Facebook

Întâlnire de gradul zero între pitica și uriașul planetei

Uriașul de 2,51 metri Sultan Kosen (39 de ani) care deține recordul Guinness de cel mai înalt om al planetei și-a dat întâlnire cu pitica planetei Jyoti Amge, de 28 de ani, care măsoară doar 63 cm. Cei doi au făcut senzație în Cairo, Egipt și și-au împărtășit amintiri din timpul pandemiei. Sultan Kosen s-a izolat la ferma sa din Turcia și a evitat să intre în contact cu lumea, fiind protejat ca un veritabil șef de stat de către Merve Dibo, femeia care i-a devenit soție în 2013.

Sursa foto: Facebook

Jyoti a beneficiat de protecția poliției și de faptul că întreaga ei familie a creat un scut de protecție în jurul ei pentru a o proteja de virusul ucigaș. Dacă Amge a fost alături de autorități susținând vaccinarea anti-COVID-19, nu același lucru l-a făcut Kosen.

Uriașul a încercat să susțină patronii de localuri și restaurante din Mardin, Turcia, care au fost nevoiți să își închidă afacerile din cauza numărului mare de infectări. Cei doi deținători de recorduri trebuiau să se întâlnească încă din 2020, dar au fost obligați să anuleze călătoriile în afara țării din cauza restricțiilor impuse de pandemie.

Sursa: jukebugs.com.