Case și mașini devastate în Anglia de o forță uriașă. Rar se vede asta într-o viață. Video

Jurnaliștii britanici au scris că multe dintre acoperișurile și ferestrele locuințelor din Humberston și Thorngumbald (Anglia) au fost distruse. Localnicii au fost pur și simplu șocați după răbufnirea naturii.

Conform ultimelor estimări, se pare că 20 de case au fost avariate de acest fenomen meteo extrem, conform Mirror. Imaginile publicate pe Internet arată cât de grav au fost distruse casele și mașinile englezilor.

„Prietenul meu m-a sunat când eram la serviciu și mi-a trimis o poză cu mașina. Cea mai rea parte a fost drumul spre casă, pentru că nu știam ce s-a întâmplat. Sunt afectate acoperișul și jgheabul, dar din fericire nu la fel de rău ca la alții.

Dimineață nu m-aș fi așteptat la așa ceva”, a declarat Jessica Locking. Altfel, amintim că spre jumătatea lunii septembrie, două persoane au murit şi cel puţin alte patru au fost rănite după ce o tornadă a lovit insula siciliană Pantelleria.

La acea vreme, conform reprezentanților Protecţiei civile italiene, un pompier și-a pierdut viața. El nu se afla în timpul serviciului. Mica insula lovită de tornado este populară în rândul turiştilor.

Pantelleria este situată între Sicilia şi Tunisa, și este locuită doar de câteva mii de persoane. Salvatore Cocina, şeful regional al Protecţiei civile, declara că nouă persoane au fost rănite din cauza fenomenului meteo extrem.

„A fost o imagine apocaliptică″, a declarat un paramedic care a intervenit pentru a-I ajuta pe răniți. La rândul lor, pompierii au declarat că tornada a smuls copacii din rădăcină şi a distrus acoperişurile caselor.

Footage of possible tornado damage in Humberston. That’s some wind strength to flip a mobile home!!

