Imagini cu casa lui Puya de la țară. Ce cultivă fostul băiat de cartier

Puya se refugiază la țară, atunci când nu este pe scenă sau în studioul de înregistrat. Astfel, și-a construit o casă nu foarte departe de Capitală, la Fundulea(n.r. județul Călărași). A ridicat-o și a amenajat-o în stil rustic, pas cu pas, cu forță de muncă nepaleză. Artistul s-a arătat entuziasmat de alegere și a ținut să împărtășsească acest lucru cu fanii săi, pe rețelele de socializare.

Cântărețul de hip-hop și-a botezat locuința de la țară „Casa Puymici”. Recent, le-a arătat fanilor că și-a făcut solar și a nceput să planteze roșii românești, pătrunjel.

„ Dacă tot a venit primăvara, m-am reapucat de treabă, la casa Puymici. Între timp, am mai făcut o căsuță, acum am mai multe căsuțe. Pe asta nouă am făcut-o din ce am găsit și noi prin curte, mai o țiglă de la o vecină, scândurile le-am luat de la o biserică, iar grinda asta mare mi-a trimis-o un prieten de la Huedin”, a postat Puya, pe canalul său de Youtube.