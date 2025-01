International Casa în care Elvis Presley și-a petrecut luna de miere, scoasă la vânzare. Prețul a fost stabilit







Celebra „House of Tomorrow”, din Palm Springs, unde Elvis și Priscilla Presley și-au petrecut luna de miere, este acum listată spre vânzare. Prețul este acela de proape 9,3 milioane de dolari.

”House of Tomorrow” a lui Elvis Presley se vinde

Minunăția arhitecturală de 4.695 de metri pătrați are patru dormitoare și cinci băi și prezintă un profil distinct compus din patru secțiuni circulare sub un acoperiș înclinat dramatic. Revista Look a descris casa în 1962 ca fiind o „cupolă a plăcerii de 300.000 de dolari. Era demonstrația faptului că acolo va fi un paradis al luxului de pe planetă. În 1966, Elvis a închiriat casa pentru un an înainte de a se căsători cu Priscilla în Las Vegas.

După ce au făcut schimb de jurăminte, cuplul s-a întors la Palm Springs la bordul Learjet al lui Frank Sinatra pentru a-și sărbători luna de miere. Concepută inițial de Krisel și construită în 1960 de proeminentul dezvoltator local Bob Alexander, aceasta i-a fost reședință. La sfârșitului anului 2022 a fost cumpărată de către persoana care acum vrea să o vândă. Casa este amplasată pe o jumătate de hectar în cartierul Vista Las Palmas și își păstrează estetic era în care a fost construită.

Renovări de milioane

Sticla din podea până în tavan și pereții din piatră expusă definesc încăperile circulare. Antreprenoarea Nancy Cirillo a achiziționat proprietatea la sfârșitul anului 2022 pentru aproximativ 5,7 milioane de dolari. Cu ajutorul soțului ei, Cary Collins, un fost profesionist de tenis.

Acesta a întreprins renovări ample, păstrând în același timp integritatea casei de la mijlocul secolului. Colaborând cu designerul Michelle Boudreau, au modernizat interioarele și au adăugat câteva îmbunătățiri.. După ce au petrecut doi ani restaurând proprietatea, Cirillo și Collins au decis să o pună la vânzare. Asta în timp ce se pregătesc să se mute în Coachella Valley din California, din motive de familie și carieră.