Casa de Cultură din Focșani, vândută în urma unei licitații. Tranzacția a stârnit nemulțumiri pe plan local

Casa de Cultură „Leopoldina Bălănuță” din Focșani a fost adjudecată în urma unei proceduri de executare silită, după ce clădirea a fost scoasă la licitație pentru recuperarea datoriilor fiscale acumulate de Asociația Națională a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România. Tranzacția a stârnit nemulțumiri și acuzații pe plan local, arată Ecoulvrancei.ro.

Potrivit sursei, clădirea a fost scoasă la vânzare după acumularea unor restanțe financiare. Procedura s-a desfășurat în baza legislației fiscale, iar adjudecarea a avut loc la a doua licitație, când prețul de pornire a fost diminuat potrivit prevederilor legale.

„Întrucât a acumulat datorii „istorice”, pentru recuperarea obligațiilor fiscale restante acumulate de Asociația Națională a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România, Casa de Cultură a fost scoasă la o licitație organizată în cadrul procedurii de executare silită. La a doua licitație, imobilul a fost adjudecat de o firmă asociată lui Daniel Sava”, arată sursa.

Valoarea de pornire a licitației a fost stabilită la peste 5,5 milioane de lei, fără TVA. Imobilul a fost cumpărat de o societate comercială asociată omului de afaceri Daniel Dumitru Sava.

„Conform anunțului public al Primăriei Focșani, la a doua licitație prețul de pornire a fost redus la 5.518.711,50 lei fără TVA, diminuare aplicată conform Codului de procedură fiscală. Imediat, a sărit Misăilă cu explicații, încercând să argumenteze uilitatea tranzacției. Probabil le-ați văzut în presa „cu voie de la stăpânire”. Pe noi ne interesează principiul după care proprietatea poporului a intrat în posesia afaceriștilor de mucava apăruți începând cu 1990”, mai arată publicația locală.

Tranzacția a fost criticată de reprezentanți ai opoziției locale, care susțin că autoritățile ar fi putut evita pierderea clădirii prin preluarea acesteia în proprietatea municipalității. Senatorul AUR Corneliu Negru a declarat că mecanismul prin care active publice ajung în proprietate privată ar urma un tipar repetat în ultimele decenii.

De asemenea, acesta a afirmat că aleșii locali ai partidului au propus primăriei o soluție alternativă, respectiv preluarea imobilului în schimbul achitării obligațiilor restante, însă inițiativa nu ar fi fost acceptată de administrația locală.

„Pe mine nu mă surprinde această tranzacție, evenimentele premergătoare se îndreptau către acest deznodământ. (…) În acest mod a fost destructurată economia României! Nu mai e mult până când vor fi cumpărate străzi, localități în întregime, pe motivul că au acumulat datorii! Astfel ne vom vedea în situația de a trăi pe domeniul lui X sau Y”, a explicat senatorul.

Primarul municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă, a susținut că procedura s-a desfășurat în limitele legii și că municipalitatea nu avea obligația legală de a interveni în tranzacție. Mai mult, administrația locală a argumentat că situația juridică și financiară a imobilului aparținea exclusiv proprietarului anterior, iar executarea silită a fost declanșată de autoritățile fiscale.

Reprezentanții primăriei au arătat că noul proprietar va avea responsabilitatea administrării și eventualei reabilitări a clădirii, mai arată EcoulVrancei.

Casa de Cultură „Leopoldina Bălănuță” este considerată una dintre clădirile simbol ale orașului Focșani, găzduind de-a lungul timpului spectacole, evenimente culturale și activități comunitare.