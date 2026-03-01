International

Casa Albă, despre decizia de a lansa operațiunea din Iran: Nu puteam aștepta să fim loviți primii

Comentează știrea
Casa Albă, despre decizia de a lansa operațiunea din Iran: Nu puteam aștepta să fim loviți primiiDonald Trump, Marco Rubio și Susie Wiles / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Un oficial al administrației Trump a descris inventarul de rachete al Iranului drept o amenințare majoră, afirmând că acesta reprezintă „un risc intolerabil pentru Statele Unite”, potrivit The New York Post..

În același briefing, reprezentanții administrației au menționat că existau „indicii” potrivit cărora Teheranul ar fi pregătit un atac preventiv împotriva forțelor americane din regiune.

Declarațiile au fost făcute în contextul operațiunii militare denumite Operation Epic Fury, care a vizat sâmbătă capitala Iranului, Teheran.

Oficialii americani au susținut că evaluările serviciilor de informații indicau riscuri crescute pentru personalul și infrastructura militară a Statelor Unite din Orientul Mijlociu.

Cum au reușit mânăstirile să supraviețuiască regimului comunist. Care a fost trocul, potrivit părintelui Calistrat
Cum au reușit mânăstirile să supraviețuiască regimului comunist. Care a fost trocul, potrivit părintelui Calistrat
Ce se întâmplă în Iran după moartea lui Khamenei. Victime în țările din Orientul Mijlociu, după atacurile iraniene. Live Text
Ce se întâmplă în Iran după moartea lui Khamenei. Victime în țările din Orientul Mijlociu, după atacurile iraniene. Live Text

Potrivit informațiilor publicate de The New York Post, administrația americană a invocat atacurile anterioare atribuite Iranului asupra bazelor americane din Qatar, Kuwait, United Arab Emirates și Bahrain drept elemente care au stat la baza deciziei.

Decizia privind intervenția militară din Iran

În cadrul briefingului, un oficial a explicat că analiza internă arăta un potențial impact major în cazul unui atac iranian lansat primul.

„Președintele a decis că nu va sta deoparte și nu va permite ca forțele americane din regiune să suporte atacuri cu rachete convenționale”.

„Aveam analize care ne spuneau, practic, că dacă am fi stat și am fi așteptat să fim loviți primii, numărul victimelor și amploarea pagubelor ar fi fost substanțial mai mari decât dacă am fi acționat într-un mod preventiv, defensiv, pentru a împiedica lansările să aibă loc”, a declarat oficialul.

Potrivit aceleiași surse, administrația de la Washington a considerat că o acțiune preventivă ar reduce riscurile pentru personalul militar american din regiune.

Imagini după loviturile aeriene

După desfășurarea operațiunii, imagini distribuite pe rețelele sociale și verificate de echipele AFP au arătat persoane analizând distrugerile produse în zone din Teheran.

Teheran

Teheran / sursa foto: X

Totodată, fotografii din satelit au surprins coloane de fum și pagube semnificative într-o zonă asociată complexului liderului suprem iranian, Ayatollah Ali Khamenei. Între timp s-a dovedit că acestea au avut ca rezultat moartea liderului liderului.

Teheran

Teheran / sursa foto: captură X

La Washington, președintele Donald Trump a urmărit desfășurarea operațiunii alături de oficiali guvernamentali, potrivit imaginilor publicate de The White House, în care apărea o hartă cu titlul „Operation epic fury”.

Negocierile de la Geneva

Un alt oficial american a oferit detalii despre discuțiile purtate anterior la Geneva cu reprezentanți iranieni.

Acesta a precizat că, în cadrul negocierilor, partea americană a prezentat o ofertă ce includea „combustibil nuclear gratuit pentru totdeauna”, însă Iranul nu ar fi acceptat această propunere.

Potrivit oficialilor citați, lipsa unui acord în cadrul negocierilor și evaluările privind amenințarea iminentă au contribuit la decizia finală de lansare a atacurilor.

Tensiuni persistente între SUA și Iran

Operațiunea are loc pe fondul tensiunilor persistente dintre Washington și Teheran, legate de programul nuclear iranian și de activitățile militare din regiune.

Până la acest moment, autoritățile iraniene nu au anunțat public un bilanț oficial al eventualelor victime sau al pagubelor materiale rezultate în urma atacurilor.

Administrația americană a prezentat intervenția drept o măsură defensivă, menită să prevină lansarea unor rachete asupra obiectivelor americane din Orientul Mijlociu.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:33 - Cum au reușit mânăstirile să supraviețuiască regimului comunist. Care a fost trocul, potrivit părintelui Calistrat
09:25 - Casa Albă, despre decizia de a lansa operațiunea din Iran: Nu puteam aștepta să fim loviți primii
09:19 - Cum să-ți îngrijești mâinile pentru a părea mai tinere decât fața
09:10 - SUA: Iranul intenționa să lovească înainte de contraofensiva americană
09:00 - Ce se întâmplă în Iran după moartea lui Khamenei. Victime în țările din Orientul Mijlociu, după atacurile iraniene. L...
08:59 - Cel mai gustos orez sârbesc de post. Trucul folosit de gospodinele cu experiență

HAI România!

Cum ne-am apăra în caz de război? Articolul 5, o garanție solidă, sau un risc asumat?
Cum ne-am apăra în caz de război? Articolul 5, o garanție solidă, sau un risc asumat?
Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguranță”. Video
Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguran...
Măsurile Guvernului Bolojan, criticate de Șerban Nicolae. „Orice tâmpenie poate primi eticheta de reformă”. Video
Măsurile Guvernului Bolojan, criticate de Șerban Nicolae. „Orice tâmpenie poate primi eticheta de reformă”. Video

Proiecte speciale