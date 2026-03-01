Casa Albă, despre decizia de a lansa operațiunea din Iran: Nu puteam aștepta să fim loviți primii

Un oficial al administrației Trump a descris inventarul de rachete al Iranului drept o amenințare majoră, afirmând că acesta reprezintă „un risc intolerabil pentru Statele Unite”, potrivit The New York Post..

În același briefing, reprezentanții administrației au menționat că existau „indicii” potrivit cărora Teheranul ar fi pregătit un atac preventiv împotriva forțelor americane din regiune.

Declarațiile au fost făcute în contextul operațiunii militare denumite Operation Epic Fury, care a vizat sâmbătă capitala Iranului, Teheran.

Oficialii americani au susținut că evaluările serviciilor de informații indicau riscuri crescute pentru personalul și infrastructura militară a Statelor Unite din Orientul Mijlociu.

Potrivit informațiilor publicate de The New York Post, administrația americană a invocat atacurile anterioare atribuite Iranului asupra bazelor americane din Qatar, Kuwait, United Arab Emirates și Bahrain drept elemente care au stat la baza deciziei.

În cadrul briefingului, un oficial a explicat că analiza internă arăta un potențial impact major în cazul unui atac iranian lansat primul.

„Președintele a decis că nu va sta deoparte și nu va permite ca forțele americane din regiune să suporte atacuri cu rachete convenționale”.

„Aveam analize care ne spuneau, practic, că dacă am fi stat și am fi așteptat să fim loviți primii, numărul victimelor și amploarea pagubelor ar fi fost substanțial mai mari decât dacă am fi acționat într-un mod preventiv, defensiv, pentru a împiedica lansările să aibă loc”, a declarat oficialul.

Potrivit aceleiași surse, administrația de la Washington a considerat că o acțiune preventivă ar reduce riscurile pentru personalul militar american din regiune.

După desfășurarea operațiunii, imagini distribuite pe rețelele sociale și verificate de echipele AFP au arătat persoane analizând distrugerile produse în zone din Teheran.

Totodată, fotografii din satelit au surprins coloane de fum și pagube semnificative într-o zonă asociată complexului liderului suprem iranian, Ayatollah Ali Khamenei. Între timp s-a dovedit că acestea au avut ca rezultat moartea liderului liderului.

La Washington, președintele Donald Trump a urmărit desfășurarea operațiunii alături de oficiali guvernamentali, potrivit imaginilor publicate de The White House, în care apărea o hartă cu titlul „Operation epic fury”.

Un alt oficial american a oferit detalii despre discuțiile purtate anterior la Geneva cu reprezentanți iranieni.

Acesta a precizat că, în cadrul negocierilor, partea americană a prezentat o ofertă ce includea „combustibil nuclear gratuit pentru totdeauna”, însă Iranul nu ar fi acceptat această propunere.

Potrivit oficialilor citați, lipsa unui acord în cadrul negocierilor și evaluările privind amenințarea iminentă au contribuit la decizia finală de lansare a atacurilor.

Operațiunea are loc pe fondul tensiunilor persistente dintre Washington și Teheran, legate de programul nuclear iranian și de activitățile militare din regiune.

Până la acest moment, autoritățile iraniene nu au anunțat public un bilanț oficial al eventualelor victime sau al pagubelor materiale rezultate în urma atacurilor.

Administrația americană a prezentat intervenția drept o măsură defensivă, menită să prevină lansarea unor rachete asupra obiectivelor americane din Orientul Mijlociu.