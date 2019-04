Carmen Dan, înregistrată fără să știe. Dezvăluiri explozive făcute de ministrul de Interne

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat că cineva a înregistrat-o pe ascuns în timp ce purta discuții cu angajații Direcției Generale Anticorupție.





Într-o discuție telefonică de la România TV, Carmen Dan a dezvăluit, miercuri, că a fost înregistrată fără să știe în timpul unei discuții la Direcția Generală Anticorupție.

„Avem posibilitatea să înregistrăm discuții, dar astăzi a fost o întâlnire de lucru. Eu am simțit nevoia să am această discuție. Cineva a spus în spațiul public că eu doresc distrugerea DGA și am vrut să vorbesc cu oamenii de acolo.

Sunt foarte interesată să aflu cine a fost. În primă instanță nici nu am crezut un astfel de lucru, dar iată că...

A fost o discuție în care chiar mi-am dorit să aflu din gura lor de ce au fost deranjați. Am vrut să fac toate precizările referitoare la poziția pe care am avut-o. Voi face toate verificările necesare să aflu cine m-a înregistrat. Probabil deranjează când vrei să faci lucruri. Pot să merg până la capăt. Am toată disponibilitatea. E regretabil pentru acest minister că au fost spuse multe lucruri în spațiul public.”, a declarat Carmen Dan, prezentă prin legătură telefonică, la România TV.

„Eu nu am un război personal cu absolut nicio persoană, instituție, cu atât mai mult cu instituții care sunt sub umbrela MAI. L-am susținut pe domnul Ioniță. În baza discuțiilor pe care le-am avut, vorbeam despre un acord, să știți că sunt două acorduri. Nu l-a pus nimeni inspector general al Poliției Române cu forța. Nu știu ce se întâmplă în mintea domnului Ioniță. Am vrut doar să explic ce a generat această situație. Cred că e ceva în spatele situației și o să aflăm ce este.”, a adăugat ministrul Afacerilor Interne.

Chestorul Cătălin Ioniţă, şeful Direcţiei Generale Anticorupţie, susţine, într-o scrisoare deschisă, că schimbările pe care Carmen Dan vrea să le facă în DGA l-ar viza în mod direct. Cătălin Ioniță spune că, atunci, nu a fost de acord să devină şef al Poliţiei Române, aşa cum a declarat la acea vreme Carmen Dan şi că a acceptat să preia funcţia în urma unor presiuni.

Sigur faci aceeasi greseala! Cum se fierb ouale pentru a le vopsi de Paste! Ce nu stiai!

Pagina 1 din 1