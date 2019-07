Carmen Avram a ochit o funcție importantă la Bruxelles: „Am 99% șanse s-o obțin!” Promisiunea făcută de fosta jurnalistă

Europarlamentarul Carmen Avram a declarat că are șanse să devină un membru plin al Comisiei AGRI, poziție din care speră să își poată duce la îndeplinire promisiunile făcute în campania electorală.





Invitați să intervină în emisiunea BeEU, de la Antena 3, europarlamentarii Rareș Bogdan și Carmen Avram, amândoi foști ziariști, au vorbit despre ce înseamnă pentru ei experiențele de la Bruxelles. Rareș Bogdan a declarat că încă îi este dor de emisiunea pe care o modera la Realitatea TV, având „nostalgia măsuței” sale.

„Este indiscutabil o trecere care s-a făcut foarte greu. E mult mai interesant decât mă așteptam. Nu pot să mă rup complet de presă. Iubesc meseria asta. Sunt omul care dă informații pe surse. Uneori am nostalgia măsuței mele. Acum iei decizia. Eu am și fost ales șeful delegației, e o responsabilitate foarte mare și mă ține permanent în negocieri cu persoane nu tocmai plăcute. Am vorbit zilele astea cu președintele Iohannis mai mult decât într-un an întreg.”, a declarat Rareș Bogdan.

Carmen Avram a declarat că vrea să se țină de cuvânt cu privire la promisiune pe care le-a făcut agriculturilor în campania electorală, fapt pentru care a ales să devină membru al Comisiei AGRI.

„Vreau să îmi respect promisiunea pe care am făcut-o în campania electorală. Mă voi preocupa de agricultură. Voi face tot ce pot pentru a ajuta această categorie vitregită. Am ales Comisia AGRI. Am șanse de 99% să ajung membru plin. Sunt dosare extrem de importante de rezolvat. Va fi o bătălie grea. Am aflat că Cioloș vrea foarte mult această comisie, chiar să o prezideze. Va fi prima dată când voi putea negocia pentru țara mea. Îmi doresc foarte tare să mișcăm lucrurile pentru România. Nimeni de la Bruxelles nu negociază pentru Europa, ci pentru propria lor țară. Trebuie să ținem minte că suntem aici pentru a ajuta România, iar prin România să ajutăm întreaga Europă.”, a declarat Carmen Avram.

