Sport Wimbledon. Alcaraz, primul finalist, cu ochii pe Euro 2024: Va fi o zi distractivă







Wimbledon 2024. Carlos Alcaraz s-a calificat în finala turneului de la Wimbledon, după ce l-a învins în patru seturi pe Daniil Medvedev, scor (1)6-7, 6-3, 6-4, 6-4. Meciul a durat două ore și 55 de minute. Aceasta este a cincea victorie a lui Alcaraz în duelurile cu Daniil Medvedev (ibericul conduce cu 5-2).

Cu cine va juca Carlos Alcaraz în finală

În marea finală, spaniolul va juca cu câștigătorul duelului dintre Lorenzo Musetti (25 ATP) și Novak Djokovic (2 ATP).

Alcaraz a declarat că a fost un meci dificil și că este mândru de el. Jucătorul de tenis a mai spus că a avut mari emoții, dar că a reușit să scape de ele rapid.

„Mi-a fost greu, dar am încercat să las deoparte emoțiile la începutul setului secund. M-a ajutat să mă distanțez la 3-1, apoi am putut să-mi fac jocul și să mă bucur mai mult de acele momente. Am încercat câteva lovituri grozave, m-am mișcat bine, per total aș spune că am făcut un meci destul de bun”, au fost concluziile lui Alcaraz la finele partidei.

Wimbledon 2024, tabloul semifinalelor

Daniil Medvedev (5) – Carlos Alcaraz (3) 7-6(1), 3-6, 4-6, 4-6

Lorenzo Musetti (25) – Novak Djokovic (2)

Wimbledon are loc în perioada 1-14 iulie și se joacă pe iarbă. Jucătorii pot primi premii în valoare de £50,000,000. Campionii en-titre sunt Carlos Alcaraz și Marketa Vondrousova.

Carlos Alcaraz, luat în vizor de englezi

Carlos Alcaraz va juca duminică, 14 iulie, cu gândul de a deveni cvadruplu campion de Grand Slam și dublu câștigător al competiției de pe iarba londoneză. Meciul va începe la ora 16:00. Tot pe 14 iulie, , Spania poate cuceri titlul de campioană europeană la fotbal.

„Va fi o zi bună pentru spanioli...”, a spus Alcaraz, referindu-se la finala Euro 2024, Spania - Anglia. Declarația lui Alcaraz n-a fost pe placul englezilor. „N-am zis că Spania va câștiga, doar am spus că va fi o zi distractivă”, a continuat jucătorul de tenis spaniol.