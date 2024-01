Novak Djokovic, spulberat în semifinalele Australian Open

Sârbul Novak Djokovic (1 ATP) a fost eliminat de Jannik Sinner (4 ATP) în semifinalele de la Australian Open după 4 seturi, scor 1-6, 2-6, 7-6, 3-6. Sinner este primul jucător italian din istorie care ajunge într-o finală de Australian Open.

Cel care l-a învins pe Djokovic va juca în marea finală împotriva câștigătorului partidei Daniil Medvedev (3 ATP) – Alexander Zverev (6 ATP). Este pentru prima dată când Novak Djokovic a câștigat pierde în faza semifinalelor.

Novak Djokovic a fost învins

Sinner i-a luat primele două seturi lui Djokovic și părea că victoria italianului va fi categorică. Cu toate astea, sârbul a câștigat setul 3, după tie-break, scor 7-6 (8-6). Nu a fost suficient, iar italianul nu s-a descurajat, a câștigat fără emoții setul 4, scor 6-3 și a scris istorie.

Italianul a recunoscut că a fost un meci foarte dur și că Djokovic este un jucător puternic. Acesta a declarat că este mândru că a reușit să-l învingă pe rivalul său, dar că încă mai are multe de îmbunătățit.

Ce spune Jannik Sinner

„A fost un meci foarte dur. Am început bine, două seturi am împins jocul. Atmosfera a fost extraordinară aici. Abia așteptam acest meci, să întâlnesc un jucător de la care pot învăța multe. Nu știu ce am special de îl bat mereu pe el. Servește foarte bine, dar mereu am grijă. E o plăcere să fiu aici. Am avut șansa, când eram mai tânăr să pot învăța de la cei mai nuni jucători din lume.

Mi-am îmbunătățit serviciul mult, dar tot cred că mai am multe de îmbunătățit”, a declarat Sinner, pentru Eurosport, după ce l-a învins pe Djokovic.

Djokovic a declarat că a fost unul dintre cele mai slabe meciuri de Grand Slam pe care le-a jucat vreodată. Cu toate astea, el l-a felicitat pe Sinner pentru reușită.

Unul dintre cele mai slabe meciul are lui Novak Djokovic

„A fost unul dintre cele mai slabe meciuri de Grand Slam pe care le-am jucat vreodată. Am fost șocat de nivelul pe care l-am avut în primele seturi. În același timp, Jannick Sinner a jucat extraordinar, trebuie să recunosc asta”, a spus sârbul.

Sinner s-a impus în 2 din ultimele 3 confruntări cu Djokovic și a reușit să-i oprească supremația la Australian Open. Este doar a doua semifinală pentru Sinner la un Grand Slam. La Wimbledon 2023, italianul a pierdut chiar în fața lui Djokovic,potrivit GSP.