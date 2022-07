Care sunt județele cu cele mai mari salarii din România. Topul celor mai bine plătite locuri de muncă din țară

În perioada pandemiei, doar zece din cele 41 de județe ale țării şi municipiul Bucureşti au înregistrat majorări salariale medii nete ce depășesc 15%, în vreme ce 16 județe au raportat creșteri salariale mai mici de 10%.

Județele cu cele mai mari salarii din România

Conform datelor Institutului Național de Statistică, cele mai mari salarii le încasează angajații din Bucu­reşti, Cluj şi Timiş, iar cele mai mici salarii sunt acordate angajaților din județele Teleorman, Caraş-Severin şi Maramureş.

În octombrie 2021, salariații bucureșteni au primit, în medie, câte 4.612 de lei net, o majorare de 16% comparativ cu aceeași lună din 2019. În Cluj, salariul mediu net lunar era în 2021 de circa 4.300 de lei, adică o majorare de 22% față de perioada anterioară declanșării pandemiei de COVID-19. În Timiș, salariul mediu net era de 3.830 de lei, o creştere cu 23% comparativ cu luna octombrie 2021, conform Ziarul Financiar.

Topul celor mai bine plătite joburi din România

Clasamentul este dominat de sectoarele IT și management, iar salariile menționate sunt cele ale specialiștilor care ocupă poziții de top în cadrul companiilor angajatoare.

Chief Technology Officer – 36.750 lei

IT Architect – 35.100 lei

Director Financiar – 35.000 lei

Programator PHP – 31.000 lei

Medic – 30.000 lei

Inginer Software – 30.000 lei

Director de producție – 30.000 lei

Programator NET – 30.000 lei

Director de vânzări – 30.000 lei

Programator Java – 29.250 lei

Project Manager IT – 28.000 lei

Azure DevOps Engineer/Devs – 27.199 lei

Programator C# – 25.000 lei

Product Manager IT – 25.000 lei

Specialist Securitate IT – 25.000 lei

Key Account Manager – 25.000 lei

Programator Python – 25.000 lei

HR Director – 25.000 lei

NET Technical Lead / Senior Programmer – 24.744 lei

Director de Marketing – 24.500 lei

Manager de calitate – 23.985 lei

IT Project Manager – 12.372 lei

Inginer Automatizări – 12.363 lei

Customer Service with English and German – 11.374 lei

Unit Manager / Director Agentie – 11.274 lei

Manager birou vânzări – 9.890 lei

Brand Manager – 9.890 lei.

Domeniile cele mai bine plătite în România

Ana Vișian, care ocupă funcția de marketing manager la BestJobs, a declarat faptul că domeniul IT acaparează piața românească, existând un nivel crescut de competitivitate în rândul specialiștilor în domeniu. Alte domenii în care se câștigă bine sunt tehnologia, telecomunicaţiile, industria petrolieră, sănătate sau ingineria.

„Anul 2022 a adus sectorului IT un nou vârf în ceea ce privește salariile, pe măsură ce s-a liberalizat tot mai mult accesul candidaților români la alte piețe din regiune sau chiar de pe alte continente. Majorările salariale consistente din zona IT sunt determinate, printre altele, de competiția puternică pentru specialiști, iar ofertele de joburi continuă să crească din partea companiilor. În acest moment, sunt 31.306 locuri de muncă la noi în platformă”, a transmis reprezentantul Best Jobs, conform Economedia.ro.