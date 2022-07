Salariul minim nu se află printre preocupările Coaliției PNL-PSD

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a făcut o serie de declarații cu privire la majorarea actualului salariu minim, dar și despre aplicarea salariului minim european în România. Ca un veritabil politician, Budăi a vorbit mult, fără să spună în esență nimic. Doar că, în România, deocamdată, nu se poate nici majorarea salariului minim, nici introducerea salariului minim european.

„În acest moment, nu cred că este posibil și de aia venim cu măsurile economice, pentru a încuraja și a sprijini mediul de afaceri să-și păstreze locurile de muncă. Nu e o situație confortabilă, însă îmi aduc aminte de un apel pe care l-am făcut către mediul de afaceri în primul mandat, în 2019, când am avut onoarea să fiu iar ministru, și am spus că dacă ne vom apleca angajatorii, dacă se vor apleca cu un pic mai multă atenție către angajații lor și angajații se vor simți respectați, va crește și rezultatul muncii lor, evident și rezultatul financiar al firmei. Deci trebuie să fie o discuție onestă între guvern, angajator, angajați, partenerii sociali pentru majorarea salariului minim”, a declarat Marius Budăi despre posibilitatea majorării salariului minim.

Din păcate, așa cum poate vedea oricine, în programul coaliției de guvernare, PSD – PNL – UDMR, nu există vreun plan pentru o astfel de măsură. La fel, nici în programul de activități zilnice al Guvernului nu este așa ceva, o întâlnire cu mediul de afaceri și cu partenerii sociali pe tema majorării salariului minim.

Guvernul nu este preocupat de o astfel de majorare

Ministrul Muncii Marius Budăi a mai spus că deocamdată în preocupările sale și ale guvenului nu există un subiect precum majorarea salariului minim la un nivel dorit de români. Momentan spune el autoritățile se luptă – fără prea mult succes – să combată sărăcia în muncă. Budăi a precizat că guvernul ar putea face din pix un salariu minim de 1.000 de euro net, însă acesta nu va fi plătit de nimeni. Pentru că mediul de afaceri nu suportă o asemenea majorare.

„Dar din punctul meu de vedere, când salariul va ajunge acolo unde cetățenii noștri ne-au spus, 3.000 – 4.000 de lei, putem discuta de indexări ulterioare cu inflația și care vin doar să apere puterea de cumpărare. Dar, deocamdată, în România trebuie să combatem sărăcia în muncă. Dacă ar fi la pixul politicianului și nu am avea o discuție onestă, putem face din pix 1.000 de euro salariu minim acum net, mă refer. Are cine să-l suporte în România, mediul de afaceri îl poate suporta în România? Trebuie să avem discuții oneste”, a încheiat Budăi.

Șanse minime pentru implementarea salariului minim european

În acest context, ministrul Muncii a vorbit și despre implementarea salariului minim european în România. Dar, la fel ca și în cazul majorării salariului minim la 3 – 4.000 de lei, nici aici perspectivele nu sunt tocmai roz. Șansele ca actuala coaliție să implementeze o astfel de măsură sunt minime.

„E o discuție ce a avut loc la nivelul Uniunii. Trebuie să se creeze un mecanism. Am schimbat și poziția Guvernului României, pentru că Guvernul anterior era împotriva salariului minim european. Am fost de acord, am făcut parte din grupul de lucru la nivel european cu specialiștii europeni, vom avea discuții”, a mai spus Marius Budăi.

Ministrul spune că dialogul este calea cea mai corectă care va duce la o soluție. Însă o astfel de soluție nu va fi posibilă în următoarea perioadă de timp.

„Dialogul cred că este calea cea mai corectă și dialogul ne aduce la o soluție pe care să o implementăm, dar și cu care să fie de acord și partenerii sociali și mă refer angajați, angajatori. Aici este o discuție extrem de sensibilă și vă spun, cu toată responsabilitatea, că în viitorul apropiat nu se va putea să nu depindă și de politic, pentru că putem discuta cum discutăm și despre pensii, de acea indexarea anuală fără să mai intervenim”, a precizat Budăi, conform Antena 3.