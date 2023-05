Care este numele real al lui Lino Golden. Fostul concurent de la „Chefi la cuțite” a păstrat secretul ani de zile

Lino Golden este cunoscut în România pentru piesele pe care le-a lansat de-a lungul timpului. Nu mulți dintre fanii lui știau că artistul are și abilități de bucătar. El a participat la „Chefi la cuțite”, unde a ajuns în echipa lui Cătălin Scărlătescu. Lino Golden a fost primul concurent care a părăsit competiția de la Antena 1.

Publicul emisiunii l-a apreciat mult pe artist și unii dintre ei chiar au spus că le pare rău că a fost eliminat. Cântărețul este cunoscut în întreaga țară cu numele Lino Golden. Puține persoane știu care este numele din cartea de identitate a tânărului artist. Pe Lina Golden îl cheamă în realitate Radu Cârstea. El a reușit de-a lungul timpului să țină acest detaliu foarte bine ascuns, potrivit Cancan.ro.

Ce a spus Lino Golden după eliminarea de la „Chefi la cuțite”

Lino Golden a eliminat de la „Chefi la cuțite” în ediția de luni, 15 mai 2023. Mulți dintre membrii echipei lui Scărlătescu au obținut punctaje mici. Artistul a fost cel care a primit cele mai mici note din partea juraților. Lino Golden a spus că îi pare rău că a părăsit competiția, dar a recunoscut că preparatul său nu a fost reușit. În ciuda acestui lucru, el mărturisit că este mândru că a putut să ajungă până în această etapă a competiției.

„Simțeam că nu am făcut prea bine. Am regretat foarte mult că nu am rămas, dar sunt mândru de mine că am ajuns și în punctul ăsta. Nu am treabă cu lumea asta, sunt pur și simplu pasionat și un amator, ceva de genul. Faptul că am ajuns într-o echipă, pentru mine oricum e win. Și că am avut experiența asta alături de niște oameni super ok. Mi-am făcut prieteni noi”, a spus Lino Golden după ce Gina Pistol l-a anunțat că el este concurentul eliminat.