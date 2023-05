Smiley și Gina Pistol au plecat în vacanță înainte de nuntă. Ce destinație au ales vedetele. „Am scos-o pe Gina Pistol în oraș… în alt oraș”

Smiley și Gina Pistol își vor uni destinele pe 27 mai și se află în febra pregătirilor de nuntă. Când toată lumea se aștepta ca ei să fie ocupați cu organizarea marelui eveniment, cei doi îndrăgostiți au plecat în vacanță. Artistul a mărturit că și-a scos iubita în oraș, însă nu este vorba de București.

Cu o săptămână înainte de nuntă, Smiley și Gina Pistol au plecat pentru câteva zile în Marea Britanie. Artistul a fost cel care a dezvăluit unde au plecat, precizând că Londra îi ajută să îmbine utilul cu plăcutul. Artistul și logodnica sa se bucură de vremea frumoasă și de mesele luate în liniște pentru că fiica lor, Josephine, nu-i însoțește. Totuși Smiley merge și la studio, nu se bucură doar de o vacanță binemeritată.

„Am obosit de la atâtea pregătiri de nuntă. Așa că am luat-o pe viitoarea mea nevastă și am plecat un pic la Londra să mai schimbăm atmosfera. Am împachetat light, am și înfășurat bagajele și ne-am luat zborul.

Londra ne-a întâmpinat cu căldură, la propriu, soare și voie bună”, a povestit Smiley pe contul de Instagram.

Smiley a mai scris: „Am scos-o pe Gina Pistol în oraș… în alt oraș”.

Motivul pentru care Smiley și Gina Pistol au plecat în vacanță cu o săptămână înainte de nuntă

Artistul a împărtășit cu fanii săi toate momentele frumoase petrecute în vacanță. A făcut scurte filmări cu preparatele culinare pe care le-a savurat, dar și cum decurge treaba la studio.

În timp ce Smiley împărtășește cu fanii zilele de vacanță și timpul petrecut la studio, Gina Pistol a dezvăluit adevăratul motiv al călătoriei la Londra. Vedetele sunt în căutarea unor obiecte cu imaginea regretatului Michael Jackson. Prezentatoarea de la Chefi la cuțite vrea să achiziționeze tricouri sau căni, dar nu a explicat și pentru cine. Cel mai probabil, acestea vor fi oferite mărturie invitaților de la nuntă.

Artistul a precizat că, chiar dacă se află în vacanță, nu a scăpat de pregătirile pentru nuntă. Se ocupă în continuare de marele eveniment, în ciuda zvonurilor potrivit cărora cele două vedete ar fi anulat ceremonia. Smiley și Gina Pistol își vor uni destinele sâmbătă, pe 27 mai. Potrivit designerului care se ocupă de ținutele lor, vedetele vor fi doi miri atipici.