Smiley și Gina Pistol au plecat în vacanță alături de fiica lor. Unde și-au petrecut cei doi ultimele zile

Smiley și-a surprins fanii cu ultimele fotografii pe care le-a postat pe rețelele sociale. Vedeta de la ProTV a luat-o pe Gina Pistol și pe fetița lor și au plecat într-o vacanță în weekend-ul trecut. Juratul de la „Vocea României” a distribuit pe Instagram o fotografie în care apare alături lângă prezentatoarea de televiziune în timp ce amândoi mâncau înghețată.

Cei doi nu au spus unude se află, dar din imaginile postate în secțiunea de Instastory se pare că au plecat la Milano, Italia. Smiley a pozat căruciorul fiicei sale Josephine în timp ce se afla în fața Duomo-ului din Milano, celebra catedrală din Italia. Cei mai mulți dintre fanii artistului s-au întrebat unde a plecat acesta, iar alții i-au trasmis să aibă o vacanță liniștită alături de familie.

Gina Pistol merge în vacanță, după retragerea de la Antena 1

Ultimii doi ani din viața Ginei Pistol au fost destul de încărcați. Vedeta și-a mai făcut aparația pe micile ecrane chiar dacă era însărcinată sau dacă acasă o aștepta Josephine. În cele din urmă, fosta prezentatoare de la „Chefi la cuțite” a decis că este momentul să se retragă din televiziune. Ea a colaborat timp de șapte ani cu postul Antena 1, perioada în care a prezentat emisiuni culinare, dar și „Asia Express”. Gina Pistol a explicat că vrea să se axeze pe familia sa, dar a promis că se va întoarce în televiziune.

„Am tot scris și rescris. O să încerc să nu plâng. Se fac doi ani de când am devenit mamă și am început o nouă viață. În acești doi ani în care mi-am continuat și activitatea ca prezentator la Chefi la cuțite, mi-am dat seama că îmi doresc să-mi dedic mai mult timp mie, familiei și în special fiicei mele. Ca și pentru voi, și pentru mine acești ani au fost foarte complicați. Nimic nu a fost așa cum știam noi. Anul acesta am decis să-mi închei povestea cu emisiunea Chefi la cuțite și cu o echipă de oameni minunați, de la care am învățat foarte multe lucruri despre magia numită televiziune”, a scris Gina Pistol pe Instagram.