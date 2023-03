Gina Pistol, despre noua colaborare cu PRO TV: Așa am simțit

În urmă cu câteva săptămâni, Gina Pistol și-a anunțat fanii că a plecat de la Antena 1 pentru a petrece mai mult timp cu Smiley și cu fetița ei. La scurt timp s-a zvonit că aceasta ar fi semnat deja cu PRO TV și că va lucra alături de iubitul ei. Cu toate astea, prezentatoarea a explicat adevăratul motiv pentru care a ales să renunțe la „Chefi la cuțite”.

De curând, Gina Pistol a declarat că nu a renunțat la televiziune definitiv, dar că are nevoie de timp pentru a se axa pe familia ei. Iubita lui Smiley a mai spus că nu a primit propuneri de la PRO TV și că totul este o minciună.

„Mi se pare normal să fac asta, să mă axez pe familia și pe copilul meu. Acum îmi doresc să iau o pauză pentru că am avut ultimii doi ani din viață destul de grei, așa că am vrut să iau o pauză. Bineînțeles că o să mă întorc în televiziune, nu știu când, acum vreau să mă bucur de momentele frumoase alături de cei dragi. Sunt doar speculații cu plecarea mea la PRO TV. Nu este nimic adevărat. Am renunțat momentan pentru o perioadă la TV, pentru că așa am simțit”, a declarat Gina Pistol, pentru click.ro.

Producătoarea Antenei 1, despre plecarea Ginei Pistol

Plecarea Ginei Pistol din televiziune i-a șocat pe fanii acesteia, iar multe persoane au dorit să afle și răspunsul producătoarei de la Antena 1. Mona Segall a declarat că regretă că a pierdut-o pe iubita lui Smiley, dar că îi înțelege decizia.

„Chefi la cuțite nu este ușor de făcut. Pentru noi, că suntem la sezonul 12, sigur că pare mai ușor. Dar munca Ginei, mai ales în perioada de audiții, înseamnă că stă de la 10 dimineața, ea trebuia să plece de acasă de la 8, și uneori stătea până la 2 noaptea. Ea e obișnuită să stea cu cea mică, iar cea mică e obișnuită cu ea. Ea asta a ales. Nu mi-a fost ușor. Am încercat să o facă să se răzgândească, dar nu prea încerc să fac oamenii să se răzgândească atunci când e vorba despre o asemenea hotărâre de care depinde viața, familia (…) Nu încerc să conving pe nimeni, pentru că sunt decizii de viață și nu fac decât să mă supun eu unei mare presiuni și responsabilități’”, a spus Mona Segall în podcastul lui Mihai Morar, „Fain&Simplu”.