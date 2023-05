Prima eliminare la Chefi la Cuțite 2023. Ce spune concurentul, după ce jurații l-au criticat dur

În ediția de luni, 15 mai 2023, a emisiunii Chefi la cuțite a avut loc prima eliminare din acest sezon. Mulți din concurenții care fac parte din echipa lui Cătălin Scărlătescu au obținut punctaje mici, iar unul din ei a părăsit competiția.

Lino Golden a fost primul concurent eliminat de la Chefi la cuțite 2023. Cântărețul a obținut numai șase puncte, iar Iustin, care risca, la rândul său să plece acasă, a obținut mai multe puncte și s-a salvat. „Pablo, nu e că farfuria ta nu ar fi fost frumoasă, dar nu ai respectat tema în totalitate, 10 puncte. Ultima notă de 10, pentru Iustin (n.r. Cîmpeanu). Farfuria care a obținut 9 puncte, farfurie care se salvează în această seară este cea cu sandwich”, a fost anunțul făcut de Gina Pistol, prezentatoarea Antena 1.

Mesajul lui Lino Golden după eliminare

Lino Golden a recunoscut că regretă că a ieșit din competiție, dar că este conștient că farfuria lui nu a fost foarte reușită. El a mai spus că este mândru că a ajuns până aici și că și-a făcut prieteni noi.

„Simțeam că nu am făcut prea bine. Am regretat foarte mult că nu am rămas, dar sunt mândru de mine că am ajuns și în punctul ăsta. Nu am treabă cu lumea asta, sunt pur și simplu pasionat și un amator, ceva de genul.

Faptul că am ajuns într-o echipă, pentru mine oricum e win. Și că am avut experiența asta alături de niște oameni super ok. Mi-am făcut prieteni noi”, a spus Lino Golden după prima eliminare de la Chefi la cuțite a acestui sezon.

Fostul apropiat a lui Alex Velea a mai spus că nu va renunța la pasiunea lui pentru gătit și că se va perfecționa.

„Chiar dacă plec supărat, plec cu o experiență nouă de viață și pot să mă laud și eu la oameni acasă. Voi continua să gătesc. Dar nu că o să gătesc, o să gătesc mai bine acum, 100%, pentru că am altă încredere în mine. Au mâncat oameni din mâna mea și le-a plăcut, deci clar pot. Înainte am gătit doar pentru prieteni”, a continuat artistul, potrivit A1.