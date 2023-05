Povestea de dragoste impresionantă a doi concurenți „Chefi la Cuțite”. Ce au aflat înainte de nuntă le-a schimbat complet viața

În etapa preselecțiilor, Mihaela și Mario Zahariea au impresionat cu preparatele pe care le-au gătit pentru cei trei jurați „Chefi la Cuțite”. Ea a gătit iepure cu măsline verzi, sos de roșii și polenta (mămăligă), iar soțul ei a preparat prepelițe marinate cu humus și salată cu zer, smântână și maioneză.

Pe lângă talentul din bucătărie, tinerii au o poveste de iubire emoționantă. Formează un cuplu de mai mulți ani, iar înainte de nuntă au trecut printr-un moment dificil. Au aflat că sunt verișor, însă gradul de rudenie nu i-a făcut să renunțe la iubirea lor, ci au mers mai departe împreună.

„Ne-am cunoscut acum mulți ani, aproape 20 de ani. Era undeva prin 2003, am vrut să schimb aerul de București cu unul de provincie. A mers cam slab treaba la oraș și am zis că decât cioară la oraș, mai bine vultur la țară, și am ajuns undeva pe la Găești.

Am deschis o terasă la casa de cultură și într-o zi m-am trezit că intră pe ușă o tânără domnișoară. Trei zile mai târziu am cerut-o de nevastă și de atunci am rămas împreună. Am făcut și nuntă, și aici a intervenit surpriza. Surpriza a apărut la nuntă, când am vrut să facem lista de invitați și am văzut că suntem verișori”, le-a dezvăluit Mario Zahariea celor trei chefi.

Concurenții „Chefi la Cuțite” nu au vrut să renunțe la iubirea lor

„Suntem verișori de gradul 3”, a completat Mihaela.

În ciuda gradului de rudenie, cei doi au decis să nu renunțe la iubirea lor și să meargă mai departe cu organizarea nunții. Sunt fericiți împreună și văd fiecare problemă din viața lor ca pe o provocare, peste care trebuie să treacă cu bine.

Mario Zahariea a făcut o altă dezvăluire în timp ce gătea prepelița marinată. Concurentul a mărturisit că este discromat. Are probleme în a distinge culorile și combinațiile dintre aceste.

„Pentru mine este destul de provocator să gătesc, căci eu sunt discromat. Dacă îmi spui să îți dau solnița roșie, atunci îmi dai șah. Și trebuie să îmi găsesc eu alte repere, ale mele. Mă cam feresc de plating, dar îmi plac lucrurile mai lucrate. Nu îmi place să gătesc banal”, a mărturisit Mario Zahariea în bucătăria „Chefi la Cuțite”.