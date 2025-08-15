Social

Lumina misterioasă de pe bord. Pericol ascuns pentru șoferi și mașină

Lumina misterioasă de pe bord. Pericol ascuns pentru șoferi și mașinăCăldură în mașină. Sursa foto iStock
Aprinderea martorului spirală la mașină vă poate da bătăi de cap, mai ales dacă sunteți în vacanță sau vă întoarceți. Cert este că sunt mai multe explicații pentru acest lucru.

Martorul spirală la mașină, măsuri rapide

Cel care a ridicat această problemă este un turist care se întoarce din Thassos, ”Suntem la granita cu Macedonia. Avem o mare problemă și mare nevoie de ajutor. Suntem cu un  VW Tiguan și în bord s-a aprins un martor-spirală. Cum să procedăm?”, a întrebat acesta. Se pare că cei care au trecut prin asta știu soluția.

Care sunt cauzele

”În general, dacă martorul se aprinde, nu înseamnă neapărat că mașina va rămâne fără putere sau că se va opri brusc, dar este recomandat să luați măsuri. Verificați funcționarea mașinii. Dacă motorul pornește și funcționează normal, dar martorul continuă să fie aprins, este posibil ca problema să nu fie urgentă, dar totuși trebuie să verificați.

Mașină

Mașină. Sursa foto: dreamstime.com

Dacă simțiți scăderi de putere sau comportament anormal al mașinii, opriți-vă într-un loc sigur. Uneori, problemele minore ale sistemului de preîncălzire se pot rezolva doar prin repornirea motorului. Opriți motorul, așteptați câteva minute și porniți-l din nou pentru a vedea dacă martorul se stinge.

Dacă aveți un scanner OBD2 (dacă aveți posibilitatea să îl conectați), ar fi bine să citiți codurile de eroare pentru a vedea dacă există vreo problemă specifică cu sistemul de preîncălzire. Dacă nu aveți un astfel de dispozitiv, căutați un service auto în apropiere, care să poată face o diagnosticare rapidă.

Dacă problema este mai gravă, iar martorul nu dispare sau mașina nu mai funcționează corect, luați legătura cu un service auto Volkswagen din apropiere pentru sfaturi rapide. Cel mai bine ar fi să evitați drumuri lungi și să căutați o stație de service locală sau un mecanic care poate verifica mai bine situația”, a explicat o altă persoană.

