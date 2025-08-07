Social Mașinile cu sistem keyless, țintă pentru hoți. Cum te poți proteja







Cei care au mașini cu opțiunea keyless sunt unii dintre cei mai predispuși la a rămâne fără bunurile depozitate în autovehicul. Cu toate acestea, există câteva metode sigure pentru a preîntâmpina astfel de situații.

Unul dintre turiștii care are o astfel de încuietoare la mașină a descoperit și cum să facă să nu-i fie spartă. Sunt mai multe mijloace tehnice pe care le puteți folosi. ”Informație pentru toți cei care aveți mașini cu opțiunea keyless entry-keyless go. Există un exploit al cheii keyless care permite unora sa vă intre în mașina fără să știți. Cu un dispozitiv mic de buzunar cu antenă long-range vă preia semnalul cheii și îl transpune lângă mașină, astfel o poate descuia și pleca cu ea. După 2020, foarte puține modele au opțiunea de a pune cheia "în adormire" și să prevină astfel de cazuri.

Dar, ca să vă protejați, vă recomand 2 lucruri: 1. Montați un imobilizator special pe mașină: ghost2. (1600-2000 lei). 2. Cutie faraday. (160-220 lei). După ce parcați mașina, activați imobilizatorul, iar cheile le depozitați in cutie faraday”, a încheiat acesta. În replica alți turiști acu completat cu alte informații.

”M-am mirat când am văzut pe o insulă mică în capătul Greciei un RS3 nou cu numere de Grecia care avea imobilizator pe volan. Iar proprietarul nu a lipsit mai mult de o oră în miezul zilei. Acum înțeleg că nu era paranoic omul”, a explicat un comentator.”La Dacia poți dezactiva funcția keyless din tabletă. Testat și funcțional. Ai noștri măcar la atât au fost atenți”, a povestit o altă persoană.

”Uite ăsta bătrân anul trecut și a făcut damblaua în mașina mea și încă una, ambele la fel…

Niste amărâte de skoda octavia 2... le-a deschis de zici că era a lui nu a mea... Și mi-a și încuiat-o la loc după ce a terminat treaba”, a povestit un turist care a fost victima unui astfel de furt.