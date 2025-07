Social Care e cea mai bună variantă de alimentat în Macedonia. Anumite benzinării ar trebui evitate







Turiștii care aleg varianta Macedonia pentru a ajunge în Grecia au câteva sfaturi pentru cei care vor traversa această țară. Alimentarea cu carburant ar trebui să se facă doar de la o anumită stație.

Atenție la carburant în Macedonia

Mulți dintre turiștii care aleg să treacă prin Macedonia pentru a ajunge în Grecia au ajuns la concluzia că cea mai bună variant de alimentare e una singură. Mai exact, aceștia susțin că stațiile Lukoil de acolo nu sunt printre cele mai sigure. Practic rămâne doar echivalentul Petromului românesc ca variantă de alimentat.

”De la MAK Petrol am alimentat mereu. diesel normal. Am plătit cu cardul revolut. Mi-a zis cineva că sunt serioși și este bună motorina. Îmi pare că se consumă mai greu”, a spus o persoană. ”Mako alea cu galben e un fel de Petrom la noi sau cel puțin e de al lor. Am alimentat de 2-3 ori de acolo și nu am avut problem. Ideea e să nu bagi de pe lângă vămi ca acolo se fac manevrele, bagă de undeva de prin mijlocul țării”, a mai specificat cineva.

Care sunt cele mai sigure soluții

”Și în Bulgaria și Turcia se fac manevre lângă vami? Cei care locuiesc în orașele de lângă frontiera unde alimentează? Fac 2-300 km până în centrul țării? În 90% din cazuri alimentez în benzinăriile din apropierea vămilor. Eu sunt fan o anumită benzinărie în tara, iar în afară alimentez fie de la OMV fie de la Shell. În caz că nu găsesc nici unul din aceste brand-uri mă documentez puțin și dacă este o stație mare cu mulți clienți alimentez de acolo. Nu cred că un brand mare își va da cu firma-n cap doar că este lângă vamă”, a explicat un alt turist.

Cert este că legat de problema alimentării au existat tot felul de situații în care oamenii au dat vina pe combustibil. cei mai mulți turiști opniează că ar fi bine să faceți plinul în România și la intrare în Grecia. Cu toate acestea, carburantul grecesc este mai scump decât în celelalte țări.