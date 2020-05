În prezent un om realizat, cu foarte mulți bani în conturi, afaceri de milioane de euro și mașini scumpe, Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Drăgușanu a trecut și prin momente foarte dificile, de cumpănă, cum le numește. El a povestit, pentru Antena Stars, despre perioada cea mai grea din viața sa, care a început prin 2012 și care a durat câțiva ani.

A fost momentul în care Alex Bodi a investit într-o afacere proastă și a pierdut foarte mult, bani, un apartament în Spania, două autoturisme ale sale și unul al tatălui său. Mai mult, în acea perioadă a fost nevoit să împrumute sume mari, cu dobândă, crezând că astfel va reuși să-și repună afacerile pe picioare.

„Am fost pus în multe situații urate, am avut o cunmpănă, chiar două în viața mea, iar ultima a fost cea mai dificilă. De multe ori credeam că nu o să se mai termine, dar (…) În 2012 – 2013 am avut un moment urât care m-a urmărit câțiva ani. (…) și financiar, am avut și niște discuții cu părinții mei, m-am despărțit de mama fetiței mele cea mare, am pierdut banii, am pierdut afaceri, am luat și alții cu împrumut”, a povestit Alex Bodi pentru Antena Stars.

El a precizat că a făcut o afacere proastă, în care a investit crezând că va fi totul bine, dar care a eșuat.

„Chinul a durat vreo trei ani buni (…) Am pierdut tot în două luni, aveam un apartament în spania, afaceri în spania, am pierdut două mașini ale mele, am vândut și mașina lui tata – de aia i-am luat și lui o mașină, acum doi ani, cum i-am promis. Au fost lângă mine părinții mei, am avut dobânzi, bani luați cu dobândă, niște momente foarte nasoale”, a povestit Alex Bodi.

El a precizat că s-a ambiționat, mai ales când a văzut că unii se bucurau de răul lui. Alex Bodi și-a revenit făcând afaceri cu mașini care, potrivit propriilor afirmații au devenit pasiunea sa.

„Am riscat și în ultimul timp încercam să transform fiecare șansă, fiecare ban pe care îl obțineam. Încercam să-l dublez practic. (…) Am făcut lucruri și lucruri… provin dintr-o familie de oameni modești, de la care am învățat să mă sacrific, în primul rând pentru copiii mei…tot timpul am fost pasionat de mașini, m-am învârtit în niște cercuri și am profitat de relațiile pe care le aveam cu anumiți oameni și am încercat să evoluez. Am făcut mult timp cu mașini, de acolo mi-a rămas și pasiunea pentru mașini…”, a precizat Alex Bodi.

Alex Bodi este fostul soț al Biancăi Drăgușanu, cei doi având la activ mai multe împăcări și despărțiri.