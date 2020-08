Omul de afaceri a făcut acest anunț la evenimentul pe care l-a organizat cu prilejul inaugurării complexului hotelier, în stațiunea Olimp

„Am promis că odată cu inaugurarea, voi alege o opțiune dacă voi candida sau nu. Cred că a venit momentul să mă apuc de alte proiecte mai importante. Și de asta m-am îmbrăcat într-o jumătate de muncitor de șantier, cu acest ciocan în mână și cu jumătate halat de medic care are grijă de oameni și în special de bătrâni. Da, răspunsul meu este voi candida la funcția de primar al Constanței”, a anunțat Mohammad Murad.

El a precizat că a luat această decizie, de a candida la Primăria Constanța deoarece a constatat că actuala clasă politică, în special cea care ocupă funcții în administrația locală, a eșuat în proiectele sale.

„Din păcate, clasa politică are un eșec și în special în administrația locală. Are un eșec pentru că nu am putut noi ani de zile, din toate punctele de vedere să schimbăm lucrurile în așa fel încât să nu fim mirați cât de frumos este în Turcia, în Grecia sau în Italia sau în Franța. Cred că după 30 de ani aș fi putut să pun un pariu cu orice primar, de aici sau din altă parte, că sunt în stare să termin Complexul Amfiteatru Belvedere în patru luni sau cinci luni de zile, iar el să nu poată să termine tunsul ierbii”, a arătat omul de afaceri care a continuat:

„Credeți că așa e normal? Nu. Am făcut tot ce am putut pentru mine și familia și colegii cu care lucrez. Acum e momentul în care după atâta experiență să dau oamenilor înapoi tot ce am acumulat și experiența, și bani, și sprijin, și ajutor. Eu îi respect pe toți cei care candidează pentru funcția de primar al Constanței”.

Mohammad Murad susține că în cazul în care va fi ales primar, nu va sta în birou, așa cum fac primarii actuali, ci pe șantier, la spital și oriunde va fi nevoie de el.

„La mine nu există birou, biroul este șantierul, biroul este spitalul, este bătrânul care are nevoie să-l asculți și îi voi asculta pe toți. Întotdeauna avem ce învăța de la cei în vârstă. Voi lupta și voi fi cel mai mare luptător împotriva sărăciei. Nu am nevoie de bani, nimeni nu îmi poate oferi nimic care să mă corupă pe mine. Durerea mea este să aducem totul la o normalitate. Așa cum spunea domnul președinte Iohannis o să mergem să aducem lumea la normalitate”, a mai spus omul de afaceri.

Mohammad Murad și-a anunțat intenția de a candida la Primăria Constanța încă din luna iunie, însă nu a fost un anunț oficial. Surse politice îl dau ca fiind un concurent destul de redutabil, mai ales pentru actualul candidat al PNL, senatorul Vergil Chițac. Se pare, că omul de afaceri este cotat în sondajele de opinie ale liberalilor și ale USR, cu 18-20%.

Omul de afaceri libanez a devenit cunoscut pentru publicul larg din Constanța în 2010, când a construit primul complex de 4 stele de pe litoralul românesc care asigura servicii all-inclusive: Pheonicia Holiday Resort, la granița dintre Mamaia Nord și Năvodari.

Murad a venit în România în 1982, pentru a studia Medicina, iar după Revoluție a început mici afaceri, prima dintre acestea fiind o terasă în Regie. În 1992 a deschis lanțul de fast-food Springtime, care s-a bucurat rapid de succes.

Trei decenii mai târziu, el gestionează peste 10.000 de locuri de cazare în industria hotelieră având mai multe hoteluri în cadrul lanțului Phoenicia și Complexul Amfiteatru-Belvedere-Panoramic din Olimp.