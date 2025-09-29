Monden

Când va fi înmormântată Ioana Popescu. Urmează să fie depusă la capelă

Comentează știrea
Când va fi înmormântată Ioana Popescu. Urmează să fie depusă la capelăIoana Popescu. Sursa foto Facebook
Din cuprinsul articolului

Ioana Popescu, jurnalistă cunoscută pentru aparițiile sale controversate în presa mondenă, va fi condusă pe ultimul drum în această săptămână, a anunțat colega ei de breaslă, Mara Bănică.

Când va fi înmormântată Ioana Popescu

Decesul jurnalistei, survenit la vârsta de 45 de ani, a îndurerat apropiații și a readus în atenție personalitatea puternică a celei care, de-a lungul timpului, a fost supranumită „devoratoarea de fotbaliști”.

Mara Bănică, prietenă apropiată a Ioanei, a oferit detalii despre funeralii, precizând că organizarea este aproape finalizată.

Ioana Popescu

Ioana Popescu. Sursa foto Facebook

„S-a rezolvat în principiu cam tot legat de înmormântarea Ioanei. O să o scoatem din spital, o s-o ducem la un cimitir din București. Nu va fi înmormântată de stat. Va avea tot ce e creștinește atunci când se face o înmormântare, adică transport, sicriu, coliva, colacii, prescuri, tot ce se face. Miercuri cred că vom reuși să o înmormântăm”, a declarat jurnalista pe Facebook.

Georgescu, despre legătura pe care o are cu Simion: Este protejatul meu
Georgescu, despre legătura pe care o are cu Simion: Este protejatul meu
Netanyahu, primit de Trump la Casa Albă. Premierul israelian și-a cerut scuze Qatarului pentru atacul de la Doha
Netanyahu, primit de Trump la Casa Albă. Premierul israelian și-a cerut scuze Qatarului pentru atacul de la Doha

Va fi depusă la capelă

Potrivit acesteia, trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu urmează să fie depus la capelă înainte de înmormântare, pentru ca familia, prietenii și cei care au cunoscut-o să-și poată lua rămas-bun.

„O să vă anunț la ce cimitir și probabil că mâine va fi depusă și la capelă. O să fac toate anunțurile din timp”, a adăugat Mara Bănică.

De ce a murit Ioana Popescu

Deși decesul Ioanei Popescu a generat numeroase speculații în spațiul public, apropiații spun că vor să clarifice toate aspectele în zilele următoare. „Diseară de la 21:30 o să vedeți și la televizor toată nebunia asta care a fost și poate o să facem și lumină în moartea Ioanei, așa cum a fost Ioana. Dumnezeu s-o ierte!”, a transmis Bănică.

Momentan, nu se știe exact de ce a murit Ioana Popescu. Partenerul său a spus că aceasta era grav bolnavă și că avea probleme cu alcoolul. Acesta a mai spus că Ioana avea simptome cum ar fi umflarea, disconfort abdominal și constipație, dar că a refuzat să meargă la spital.

Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. Stoicu Camy spune:
    29 septembrie 2025 la 21:24

    Raman fotbalistii nedevorati.

Stiri calde

23:28 - Georgescu, despre legătura pe care o are cu Simion: Este protejatul meu
23:18 - Decizie majoră în procesul lui Andrew Tate. Ce se întâmplă cu milionarul
23:15 - Superliga. „U” Cluj - CFR Cluj, 2-2. Rezultat care nu mulțumește pe niciuna dintre echipe
23:10 - Lukașenko a ironizat avertismentul Poloniei privind încălcarea spațiului aerian
23:02 - De ziua sa, Neluțu Varga poate primi un cadou de 4,5 milioane de euro. „Ce facem, Tati?”
22:55 - Clarificări privind rolul și situația Electrocentrale București (ELCEN) în sistemul de termoficare al Capitalei

HAI România!

Hocus-pocus chișinăus! Hai LIVE cu Turcescu
Hocus-pocus chișinăus! Hai LIVE cu Turcescu
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală

Proiecte speciale