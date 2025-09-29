Când va fi înmormântată Ioana Popescu. Urmează să fie depusă la capelă

Ioana Popescu, jurnalistă cunoscută pentru aparițiile sale controversate în presa mondenă, va fi condusă pe ultimul drum în această săptămână, a anunțat colega ei de breaslă, Mara Bănică.

Decesul jurnalistei, survenit la vârsta de 45 de ani, a îndurerat apropiații și a readus în atenție personalitatea puternică a celei care, de-a lungul timpului, a fost supranumită „devoratoarea de fotbaliști”.

Mara Bănică, prietenă apropiată a Ioanei, a oferit detalii despre funeralii, precizând că organizarea este aproape finalizată.

Potrivit acesteia, trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu urmează să fie depus la capelă înainte de înmormântare, pentru ca familia, prietenii și cei care au cunoscut-o să-și poată lua rămas-bun.

„O să vă anunț la ce cimitir și probabil că mâine va fi depusă și la capelă. O să fac toate anunțurile din timp”, a adăugat Mara Bănică.

Deși decesul Ioanei Popescu a generat numeroase speculații în spațiul public, apropiații spun că vor să clarifice toate aspectele în zilele următoare. „Diseară de la 21:30 o să vedeți și la televizor toată nebunia asta care a fost și poate o să facem și lumină în moartea Ioanei, așa cum a fost Ioana. Dumnezeu s-o ierte!”, a transmis Bănică.

Momentan, nu se știe exact de ce a murit Ioana Popescu. Partenerul său a spus că aceasta era grav bolnavă și că avea probleme cu alcoolul. Acesta a mai spus că Ioana avea simptome cum ar fi umflarea, disconfort abdominal și constipație, dar că a refuzat să meargă la spital.