Simona Halep își dorește un copil

Întrebată cine i-ar putea aduce o bucurie similară cu cele trăite la Roland Garros şi Wimbledon, Simona a răspuns: „Să am un copil. Cred că o să depășească orice senzație pe care am avut-o eu în tenis. Am spus-o mereu: viața mea bate tenisul. Am trăirile mele, împlinirile mele, iar tenisul este ca o completare. Este ceva ce mi-am dorit să fac și mi-am dedicat toata viața acestui sport, dar rămâne limitat, adică nu poate să ia faţa vieții mele,” a declarat Simona Halep.