Dan Barna, copreședinte al alianței USR-PLUS, a anunțat când va avea loc congresul la care cele două formațiuni politice vor decide noua conducere. „În 2 sau 3 octombrie, în prima sâmbătă din octombrie. (…) O săptămână după liberali, da”, a spus Dan Barna la TVR 1.

Congresul USR-PLUS va avea loc în luna octombrie. Ce a discutat Dan Barna cu Dacian Cioloș

Vicepremierul a recunoscut că a avut o discuţie cu celălalt copreşedinte al alianţei, în cadrul căreia Dacian Cioloş i-a propus ca nici unul dintre ei să nu candideze la preşedinţia formaţiunii.

„A fost o discuţie pe care am avut-o într-adevăr şi, analizând diverse scenarii, a fost unul dintre scenarii. (…) Eu am anunţat că pentru mine USR PLUS e un proiect în care mi-am alocat ultimii cinci ani din viaţă, cu toate resursele şi cu toată energia. E un proiect care cred că poată să meargă mai departe şi eu cred că ai noştri colegi de partid, din USR şi PLUS, trebuie să aibă pe masă toate opţiunile, pentru că acest partid, de câte ori s-a întors la înţelepciunea aceasta a membrilor, a luat cele mai inspirate decizii, care, iată, ne-au adus la guvernare”, a mai afirmat Dan Barna.

Actualul vicepremier nu vrea să renunțe la funcție

El a spus, din nou, că nu vrea să renunțe la conducere. „Este o decizie pe care o analizează. Eu îmi doresc ca ai noştri colegi să aibă toate opţiunile, tocmai pentru că acela care va fi ales să aibă legitimitatea reală de a duce mai departe USR PLUS”, a mai spus Dan Barna pentru sursa citată.

Legat de omul pe care îl va arunca alianța USR-PLUS la alegerile prezidențiale ce vor avea loc în anul 2024, o decizie în acest sens va fi luată abia în 2023. În 2019, candidat a fost chiar Dan Barna, care nu a reușit să intre în turul al 2-lea acolo unde Klaus Iohannis a învins-o pe Viorica Dăncilă.