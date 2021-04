Principalul artizan al acestei crize guvernamentale care proiectează coaliția majoritară într-o ecuație negativă de imagine pe spațiul public este liderul PLUS, Dacian Cioloș, șeful politic al ministrului Sănătății. Cioloș are nevoie de prezența generatorului de scandaluri permanente în Guvern, Vlad Voiculescu, pentru a-și menține o poziție de forță în competiția internă cu Dan Barna. Cei doi se bat pentru șefia partidului care va rezulta în urma fiziunii USR cu PLUS. Progresiștii își vor alege noua conducere a viitorului partid USRPLUS la congresul care va avea loc în toamna acestui an.

Vlad Voiculescu și-a abandonat ministerul în brațele secretarilor de stat

Atitudinile permanent conflictuale ale lui Vlad Voiculescu încă de la începutul guvernării cu toți miniștrii PNL, cu premierul Cîțu, cu responsabilii campaniei naționale de vaccinare și până și cu președintele Iohannis creează dificultăți actului de guvernare. Ministerul Sănătății, actor principal în criza pandemică a fost abandonat de Vlad Voiculescu în mâinile secretarilor de stat. Favoritul lui Dacian Cioloș folosește ministerul Sănătății doar ca scenă politică în avantajul propriilor lui interese.

Premierul Cîțu nu este lăsat de acordurile politice să-l demită de Voiculescu

Premierul Florin Cîțu nu îl poate demite pe ministrul Voiculescu deși prerogativele constituționale îi permit acest lucru. Acordurile politice bat Constituția. În decembrie 2020 liderii PNL, ai UDMR și ai USR-PLUS au convenit în scris că doar șefii partidelor care compun coaliția de guvernare au dreptul de a înlocui miniștrii care le sunt subordonați politic.

Președintele Klaus Iohannis ar fi singurul care ar putea să aibă un cuvânt de spus în înlocuirea oricărui ministru. Potrivit mai multor lideri ai PNL, șeful statului a fost informat de mai mult timp de demnitarii liberali despre problemele create în Guvern și în administrarea ministerului Sănătății de către Vlad Voiculescu. Aceștia i-au sugerat șefului statului să intervină pentru schimbarea lui. Iohannis, care le-a cerut celor de la PNL încă de la începutul guvernării să nu se contrazică cu progresiștii și să mențină coaliția indiferent de dificultățile provocate de cei de la USR-PLUS le-a spus liberalilor că nici o schimbare nu se ia în discuție până după congresul din toamnă al progresiștilor.

Dacian Cioloș riscă să-și piardă funcția de șef al Renew Europe

De ce nu se implică șeful statului în eliminarea crizelor guvernamentale provocate de Vlad Voiculescu? Din cauza lui Dacian Cioloș, șeful PLUS. Acesta este și liderul partidului european progresist Renew Europe creat de președintele Franței, Emmanuel Macron, care l-a pus pe Cioloș la conducerea acestei formațiuni. Șefia lui Cioloș este amenințată în prezent de nemulțumirile tot mai mari ale colegilor săi de partid din UE care se tem că Renew Europe va ajunge, sub comanda sa, de pe locul trei pe care îl are acum în ierarhia partidelor europene, pe locul patru. Iar partidul care ar putea declasa Renew Europe este fix unul de dreapta, Grupul conservatorilor și reformiștilor europeni (ECR).

Iohannis a primit comandă din Germania să-l sprijine pe “omul lui Macron”

Practic, Dacian Cioloș este prins între două competiții: păstrarea președinției Renew Europe și câștigarea șefiei viitorului USRPLUS în cursa contra lui Dan Barna. Iar Klaus Iohannis, aflat în sfera de influență a Angelei Merkel, cancelarul Germaniei, a primit recomandare din partea acesteia de a-l susține pe Dacian Cioloș, “omul lui Macron”, în confruntarea pe care o are acum în Renew Europe.

Crizele guvernamentale din România provocate Vlad Voiculescu mai pot aștepta. Acum trebuie sprijinit șeful lui, Dacian Cioloș. Și la fel ca acesta, Vlad Voiculescu are la rândul lui dublă protecție. Nu doar din partea lui Cioloș. Ci și din partea marilor firme farmaceutice internaționale, Big Pharma.

“Vlad Voiculescu, piatra de moară de gâtul guvernului de coaliție”

Nemulțumirile tot mai mari ale liderilor PNL din cauza situației în care sunt puși de Vlad Voiculescu au la bază și impactul negativ al acțiunilor acestuia pe opinia publică, impact care se răsfrânge pe toată coaliția de guvernare. Acest lucru a fost subliniat de sociologul Bruno Ștefan în interviul acordat EvZ: “Vlad Voiculescu, ministrul PLUS al Sănătății este piatra de moară de gâtul Guvernului de coaliție și îi trage în jos pe toți. Și pe cei de la USR-PLUS, și pe PNL și pe UDMR. Pentru că el este o sursă permanentă de conflict.”

USR-PLUS a fost depășit de AUR

Conform unor analize sociologice care sunt în lucru, USR-PLUS a fost depășit de AUR și se află pe un trend descendent de peste o lună de zile. Scăderea progresiștilor nu se datorează doar lui Vlad Voiculescu, potrivit sociologului care pregătește sondajul: “Lumea respinge în ultimul timp USR-PLUS pentru că sunt conflictuali și aroganți. Progresiștii se plâng de faptul că toată lumea e vinovată de ce se întâmplă, PNL, UDMR, AUR, PSD, numai ei nu sunt vinovați.”

“Dar acum ei sunt percepuți de public ca fiind o construcție politică pro-sistem, nu mai sunt văzuți ca fiind anti-sistem așa cum s-au profilat ani de zile. Au promis că susțin depolitizarea dar au fost total de acord cu politizarea instituției prefectului pentru a obține poziții de prefecți și de subprefecți acolo unde PNL are președinți de Consilii Județene. Pentru că ținta lor este PNL, ei vor eliminarea PNL de pe scena politică” ne-a prezentat sociologul o parte din cauzele scăderii USR-PLUS.

PNL vrea economia deschisă, progresiștii vor restricții mai dure

Liderii PNL sunt extrem de tensionați din cauza blocajului politic impus cu atât mai mult cu cât progresiștii în frunte cu Vlad Voiculescu insistă pentru întărirea și prelungirea restricțiilor. Opinia PNL este total opusă. Premierul Câțu a repetat ieri din nou că dorește ca economia să rămână deschisă și restricțiile să fie ridicate cât mai curând. Liberalii sunt îngrijorați și de protestele zilnice ale oamenilor dar și de presiunile care le vin de la primarii lor. Aceștia le cer redeschiderea HORECA, a teatrelor și activităților culturale, toate aflate în prag de faliment.

USR crede că doar Cioloș și Voiculescu sunt de vină că AUR i-a depășit

Faptul că și în USR cresc nemulțumirile față de Vlad Voiculescu din cauza campaniei interne dintre Dan Barna și Dacian Cioloș în perspectiva congresului, nu îi satisface pe liberali. Userișii consideră că doar din cauza lui Vlad Voiculescu și a lui Dacian Cioloș, USR-PLUS a fost depășit în sondaje de AUR și se află pe un trend descendent susținut.

Dan Barna: Protestatarii sunt “fasciști, xenofobi, antisemiți și huligani”

Ei au uitat faptul că ministrul USR al Economiei, Claudiu Năsui, a blocat suspect aproape trei luni programul în valoare de 500 de milioane de euro destinat IMM-urilor. Că Dan Barna i-a acuzat pe protestatarii care ies în stradă că sunt “fasciști, xenofobi, antisemiți și huligani”. Că o consilieră a USR din Timișoara a devenit celebră la nivel național pentru flagrantul ratat de tip bolșevic organizat la comanda prefectului USR de Timiș împotriva unui om de afaceri.

Liberalii se tem că Iohannis îi favorizează pe progresiști, ca în 2015

În interiorul PNL există, după cum ne-au relatat mai mulți lideri liberali, o îngrijorare față de atitudinea președintelui Iohannis care le tot cere să accepte comportamentul progresiștilor. Liberalii nu uită că șeful statului a fost cel care i-a adus pe progresiști la putere în anul 2015 prin Guvernul Cioloș, guvern care a fost susținut în Parlament de PNL. Și drept mulțumire, la alegerile parlamentare din anul 2016, Dacian Cioloș a refuzat oferta de a candida pe listele PNL ca variantă de premier al unui guvern liberal post-alegeri.