Claudiu Nemeș este propunerea celor de la USR-PLUS pentru funcția de subprefect al județului Alba. Locul a rămas vacant după demisia lui Viorel Rașcovici.

În aceste condiții, în cre trebuia ales un alt subprefect, Biroul Național al partidului a ținut ținut cont de faptul ca poziția revine USR Alba. Cei de la partidul PLUS Alba, veniseră și ei cu o propunere, cea a lui Mihai Ionele.

Florin Cîțu trebuie să semneze actul de numire a subprefectului

După cum a precizat Beniamin Todosiu, deputatul USR-PLUS de Alba, Biroul Național USR a decis în ședința de ieri ca postul de subprefect să fie ocupat de Claudiu Nemeș, scrie ziarulunirea.ro. Propunerea va fi înaintată prim-ministrului Florin Cîțu, pentru a face numirea. USR-PLUS a mai făcut două propuneri pentru această funcție, ambele eșuând. Cei care intraseră în calcul fuseseră Marius Nicoară și a lui Viorel Rașcovici.

Iată autodescrierea pe care și-a făcut-o Claudiu Nemeș, anul trecut, înainte de-a candida la alegerile parlamentare. „Am 31 de ani și sunt născut și crescut în Cugir, orașul de la poalele Drăganei. După finalizarea cursurilor Școlii Generale Nr. 3 Cugir, am absolvit Colegiul Național „David Prodan”, profilul științe sociale.

De ce a fost îndepărtat Viorel Rașcovici

La vârsta de 19 ani am pornit pe drumul dezvoltării profesionale și pe cel al antreprenoriatului în orașul care a deschis drumul spre libertate în 1989, înscriindu-mă la Facultatea de Mecanică, în cadrul Universității Politehnice din Timișoara. Aici am fost „contaminat” definitiv cu spiritul Timișoarei: civism și libertate. Lucrez în mediul privat și în 2017 am decis să fac pasul spre politică devenind membru USR”, spunea politicianul propus acum pentru funcția de subprefect al județului Alba.

Cei de la USR i-au cerut lui Viorel Rașcovici să-și dea demisia din funcția pe care o deținea, pentru a nu fi dat afară. Și asta după ce în privința diplomei de absolvent de studii superioare au apărut controverse.