Ora de vară va fi adoptată în ultimul weekend al acestei luni, și în țara noastră, pentru ultima dată. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Astfel, în perioada orei de vară, diferenţa dintre ora oficială a României şi Timpul Universal (GMT) va fi de trei ore. Față de două ore, atât cât este la ora de iarnă.

În acest an, alinierea la ora de vară vine la o săptămână după echinocțiul de la data de 20 martie. Atunci când ziua va fi egală cu noaptea. Este momentul în care durata zilei va începe să crească. Iar acest fenomen are loc până la data de 21 iunie, atunci când are loc solstițiul de vară. Așadar, schimbarea orei va avea loc în ultimul weekend din martie, sâmbătă spre duminică la data de 27 spre 28 martie. Vom dormi cu o oră mai puțin, pentru că ora 03.00 va deveni ora 04.00.

Când trece țara noastră la ora de vară

28 martie 2021 va fi în aceste condiții cea mai scurtă zi a anului. Pentru că va avea doar 23 de ore.

La ora de vară, ceasul se dă înainte cu o oră (ora 3:00 devine ora 4:00). La polul opus, la ora de iarnă, sistemul se inversează. Ceasurile se dau înapoi cu o oră și ora 4:00 devine ora 3:00. Însă ora de iarnă este considerată cea standard. Adoptarea orei de vară a avut ca scop creșterea numărului de ore în care oamenii se pot bucura de lumina naturală a Soarelui.

Ora de vară a fost o convenție la care au aderat țărie din Euroa, în secolul trecut, pentru a economisi astfel energie. Comisia Europeană a propus renunţarea la schimbarea sezonieră a orei în Europa. Lăsând la latitudinea membrilor să decidă. Propunerea de renunţare la schimbarea orei a apărut în 2018. Ea ar fi trebuit să intre în vigoare încă din 2019. Dar au fost țări care nu au vrut să schimbe sistemul.

Proiectul nu a fost adoptat

În România, proiectul inițiat pe această temă a fost respins de Senat în 2018. Proiectul a fost transmis Camerei Deputaților, cameră decizională.

Guvernul şi-a menţinut însă aceeaşi poziţie şi în punctul de vedere transmis Camerei Deputaţilor la 22 ianuarie 2020. Comisia pentru industrii și servicii a Camerei a dat aviz negativ. În acest an, proiectul a fost retrimis la comisiile parlamentare.