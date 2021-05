În curând, fanii celebrului serial „Fabrica de bani” („La casa de papel”) se vor despărți de personajele lor preferate, însă nu înainte de a viziona ultimul sezon, care va fi disponibil pe Netflix în două părți a câte cinci episoade fiecare.

Prima parte a sezonului va fi lansată pe Netflix pe data de 3 septembrie 2021, iar ultimele cinci episoade vor fi publice spre finalul anului, pe data de 3 decembrie 2021.

„Când am început să scriem partea a cincea a serialului, în mijlocul pandemiei, am simţit că trebuie să schimbăm ceea ce era aşteptat de la sezonul de zece episoade şi am folosit toate instrumentele pe care le-am avut pentru a crea senzaţia unui final de serie în primul volum în sine. Am decis să lucrăm într-un gen extrem de agresiv, punând banda în pericol.

În volumul 2, ne concentrăm mai mult pe situaţia emoţională a personajelor. Este o călătorie prin harta lor sentimentală care ne leagă direct de plecarea lor”, a explicat într-un comunicat Álex Pina, creatorul serialului, conform dcnews.ro.

Ce se va întâmpla în ultimul sezon

Creatorul a luat decizia de a oferi fanilor noi momente de senzație în cadrul ultimului sezon al serialului „Fabrica de bani”. Acesta a înregistrat, în sezonul anterior, un record de vizualizări de 6, 5 milioane în luna ianuarie.

Potrivit lui Álex Pina, finalul serialului va lansa provocări tuturor personajelor. „Ne-am gândit aproape un an de zile la modalitatea în care vom despărți gașca. Cum să-l punem pe Profesor în dificultate. Cum să intrăm în situații care sunt ireversibile pentru majoritatea personajelor. Rezultatul îl veți vedea în cel de-al cincilea sezon „La Casa de Papel”. Războiul ajunge la cele mai extreme și brutale niveluri, dar va fi, totodată, și cel mai memorabil și incitant sezon”, a spus Álex Pina pentru Netflix, la rubrica „See What’s Next”, potrivit infomusic.ro.

Noi actori în ultimul sezon

Conform informațiilor publicate de IMDB, Nairobi se va reîntoarce în cadrul ultimului sezon al serialului fenomen. Rolul Amandei va fi jucat de Olalla Hernández, Fernando Cayo va interpreta pe Coronel Tamayo, Luka Peros va juca Marsella, iar rolul Manilei va fi jucat de Belén Cuesta.

La Casa de Papel a devenit cel mai urmărit serial de pe Netflix, la noi în țară și bate record după record. Astfel, în plină pandemie de Coronavirus, s-a anunțat deja că sezonul cu numărul 5 este confirmat, producția urmând să înceapă odată cu ridicare restricțiilor existente la nivel global.