Când s-a destrămat relația dintre Vica Blochina și fiul ei: Nu vorbește cu nimeni

Înainte să fie eliminată de la „Survivor România”, Vica Blochina (47 de ani) a recunoscut că fiul ei, Edan, nu mai vorbește cu ea pentru că nu a vrut să o vadă în această competiție. Fiul fostei balerina a hotărât să se multe la Victor Pițurcă.

De curând, o apropiată a Vicăi Blochina a declarat că a încercat să vorbească cu ea despre aceste probleme, dar că refuză să ofere detalii despre conflictul pe care îl are cu fiul ei.

„Nu știu nimic de fiul Vicăi decât că este la tatăl lui. Ea nu vorbește cu nimeni despre acest subiect. Nimic, dar chiar nimic! Știu că se văd constant, vorbesc la telefon și cam atât. Băiatul o să locuiască de acum cu tatăl lui, el mai vine pe la ea, dar cam atât.

Vicăi îi este greu cu situația în care se află acum dar a asimilat totul și se adaptează din mers. Ea spune că îi este mai bine copilului acolo, așa zice ea, nu știu de ce a ajuns la concluzia asta. Nu justifică motivul, evită total subiectul”, a spus o persoană apropiată de Vica, pentru Click.

Fiul lui Vica Blochina s-a mutat la Pițurcă

Vica Blochina a povestit că trece prin momente dificile de când fiul ei nu a mai căutat-o și că nu a reușit să-l împace.

„Copilul meu nu vorbește cu mine pentru că am plecat la această competiție. Nu a vrut să plec. M-am bucurat foarte mult pentru că am vrut să-l fac mândru pe el. Când am dat jos ultima piesă, eu m-am gândit la el”, a spus Vica la Pro TV.

Vica Blochina a povestit că despre momentul în care a decis să se despartă de Victor Pițurcă, omul căruia i-a fost amantă ani întregi.

„Știi când a fost cel mai urât moment? Atunci cred că s-a produs într-adevăr ruptura. Eram la cazino, m-a jignit de față cu toată lumea. Mi-a spus să iau hainele… Ne cunoștea toată lumea. Nu știu ce s-a întâmplat la masă, ne-am certat, și mi-a spus: ‘Hai, ia-ți hainele și pleacă!’ De față cu toată lumea! Și mi-a fost atât de rușine și am plâns atât de mult. Am plâns în drum spre casă, că nici nu puteam să-i răspund. Îți dai seama, să-i spună unui copil de douăzeci și ceva de ani ‘Hai, cară-te repede, pleacă de aici!’. A fost foarte mare umilința. Atunci am vrut să mă despart de el și după aia am rămas însărcinată. După ce s-a născut Edan, el nu a vrut să recunoască copilul. Noi ne-am certat după ce s-a născut Edan”, a afirmat Vica Blochina.