Cea mai faimoasă amantă din România, scandal cu administrația blocului. Vica Blochina îl acuză pe administrator de furt

Vica Blochina îl acuză pe administratorul blocului unde locuiește de furt, pe de o parte din cauza facturilor uriașe, pe de alta din pricina faptului că i-au dispărut niște bunuri din boxă.

După cele patru procese pe care le-a avut împotriva administrației blocului care a acuzat-o că nu și-a plătit întreținerea, acum, Vica Blochina, fosta amantă a lui Victor Pițurcă acuză că i s-ar fi furat bunuri în valoare de 10.000 de euro.

„Administratorul este dat în judecată și i s-a făcut plângere penală pentru minciuni, calomnii și pentru furat, pentru că ne-a furat, dar asta este o altă poveste. Dacă o să sunați, o să vedeți că la mine este totul la zero, adică chiar nu am datorii și mă deranjează pentru că în fiecare an, eu am pătit cam 30.000 de lei și le-am făcut un salariu foarte mare pentru că nu am putut să mă înțeleg cu ei”, a dezvăluit Vica Blochina pentru o emisiune televizată.

Vica Blochina, scandal cu administratorul de bloc

„Ultima noastră factură a fost de 32.000 de lei (…) Sunt bani foarte mulți și am încercat să mă înțeleg cu ei și anul trecut. (…) A spart la mai mulți locatari boxele și ne-au furat bunurile. (…) Am dovezi, am materiale filmate și înregistrate și așa că nu are nicio șansă să scape. (…) 10.000 de euro (n.r – de atâția bani a fost jefuită)„, a mai spus Vica. Vica Blochina trăieşte dem mai mulți ani un adevărat coşmar şi chiar luase în calcul să se mute din țară. Locuința primită cadou de la Victor Pițurcă are o valoare estimată la 300.000 de euro. Blondina a primit apartamentul în urmă cu 14 ani şi stă acolo alături de fiul ei, Edan. Apartamentul Vicăi avea o suprafaţă de 125 mp, trei camere şi două balcoane. Este poziţionat în centrul Capitalei şi are o valoare uriaşă.