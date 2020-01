Ajuns la vârsta de 76 de ani, Keith Richards și Rolling Stones sunt și astăzi o sursă de inspirație în ceea ce privește muzica. Cu toții știm (poate) cum arată viața nebună a unui star al Rock and roll-ului, iar printre „campionii” acestui capitol se numără și maestrul Keith Richards. În tinerețile sale, Keith și-a părăsit familia pentru a-și urma calea în muzică. A reușit pe plan muzical, dar parinții săi au divorțat. Nu a mai vorbit cu tatăl său vreme de două decenii după acest episod, până într-o zi.

„Am plecat de acasă la vârsta de 17 ani, căzut în disgrație, fără acordul tatălui meu. Astfel, turneele au devenit a doua mea casă. După ce am plecat de acasă, mama și tat s-au despărțit. Nu am mai vorbit cu tata vreme de 20 de ani.

Poate și pentru că mă tot întrebam ce părere o fi având despre mine. Era un tip foarte direct. Foarte muncitor și serios. Iar eu, care fusesem arestat pentru droguri, parcă îl și auzeam spunând <<Eram sigur că nu iese nimic bun din el>>. După acei 20 de ani, i-am scris și mi-a răspuns. Am stabilit să ne întâlnim la casa mea din Anglia. L-am luat pe Ronnie cu mine (n.r. – Ronnie Wood, al doilea chitarist din trupa Rolling Stones) ca să mă apere. Atât de tare mă temeam de el.

S-a deschis ușa și a intrat un bătrânel mărunțel. Îl lăsaseră picioarele și umbla aiurea. Dar era tata… A fost foarte ușor. În câteva minute rezolvaserăm deja toate problemele dintre noi. Iar în următorii 20 de ani a fost cel mai bun prieten al meu. În tot acest timp, a venit cu noi în turneu, la spectacole, a bătut lumea cu mine. Mi-a plăcut să-i arăt lumea. Și nici lui nu i-a părut rău că a văzut-o”, a povestit celebrul chitarit, într-un documentar.

Seniorul știa cât de mult îi place fiului său cocaina

După moartea tatălui său, chitaristul a recurs la un gest incredibil. Având un istoric încărcat în ceea ce privește consumul de alcool și de droguri, Keith Richards a tras pe nas cenușa tatălui său, pe care înainte a amestecat-o cu cocaină. Părintele său a murit în 2002, la vârsta de 84 de ani. De ce a procedat astfel? Pentru că Herbert Richards (foto) știa cât de mult îi place fiului său să consume cocaină.

„Urna cu cenușa tatălui meu stătea de câțiva ani buni în casa mea. Mă tot uitam la acea cutie neagră, și m-am gândit că nu putea să o arunc în vânt pur și simplu. S-ar fi supărat. M-am gândit să-i pun cenușa în pâmânt, iar pe acel loc să crească un stejar mare, sănătos. Când am deschis urna, o mică parte din cenușa sa a căzut pe masă… Nu am rezistat, am luat un pai, am făcut o liniuță, și am tras-o pe nas. Ce puteam să fac în acel moment, să șterg masa de cenușă?! Apropo, stejarul a crescut foarte bine din cenușa sa”, a mărturisit legendarul Keith Richards în cadrul unui interviu. (FOTO: facebook.com/KeithRichards)

