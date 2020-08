„Notre Dame de COVID… prie pour nous”, a scris ca text însoțitor, în franceză, arhiepiscopul Mark Coleridge de Brisbane.

Adică „Maica Domnului a COVID-ului… roagă-te pentru noi!”

Postarea ierarhului a provocat o adevărată furtună pe rețeaua de socializare, cu critici venite în special din partea utilizatorilor catolici.

Departe de a considera imaginea ca dătătoare de speranță sau frumoasă, mulți au fost oripilați de ceea ce au considerat un sacrilegiu la adresa Maicii Domnului și a lui Hristos.

„Mascarea imaginii lor este o desacralizare”, a scris cineva. „Reparație pentru Domnul Nostru și Maica Lui pentru această blasfemie care urmărește să promoveze agenda pentru o Nouă Ordine Mondială fără Dumnezeu.”

„Scuipatul lui Hristos a vindecat literalmente orbul”, a comentat un alt utilizator al rețelei.

The spittle of Christ literally healed the blind. To act as if it were toxic is blasphemous. Our Lady of Good Health, pray for us! pic.twitter.com/AyQG6QeUfZ

„Stăpâna Veșnică a Cerurilor nu răspândește nici un virus”, a afirmat părintele Frederick Gruber. „Maria este Vindecătoarea Răului. Surâsul său aduce vindecare. Nu ar trebui acoperit.”

„Regina Eternă a Cerurilor nu este susceptibilă de nici un virus”, a continuat părintele Gruber. „Victoria lui Hristos Înviat asupra morții este manifestă în ea. Ascunzi adevărul.”

„Nu poți tu să fabrici titulaturi pentru Maica Domnului”, a scris o altă utilizatoare, corectându-l pe arhiepiscop. „Ea singură își asumă titluri la fiecare apariție.”

„Ea nu s-a manifestat. O insultă grosolan faptul că vorbești în numele ei”, a continuat aceeași. „Ai nevoie să te spovedești și să te convertești, Excelență!”

„Este ceva absolut bolnav să acoperi chipurile Maicii Domnului și ale Fiului lui Dumnezeu”, a scris o altă utilizatoare pe Twitter. „Cei mai mari dușmani ai Bisericii Catolice sunt acum propriii săi preoți și episcopi.”

„Corectează-mă dacă greșesc, dat pot fi afectați Maria și Domnul nostru de coronavirus dacă nu s-au născut cu păcatul originar?”, a întrebat altcineva. „Dacă nu, nu este această ilustrație cât se poate de nepotrivită și nu neagă ea dogma Bisericii?”

Correct me if I'm wrong, but can Mary and our Blessed Lord be affected by the coronavirus if they were never born with the Original Sin. If no, isn't the illustration very inappropriate and denies a dogma of the Church?

