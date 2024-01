Test de sânge pentru depistarea cancerului cerebral. Descoperirea revoluționează medicina

Cancerul cerebral va fi diagnosticat mult mai rapid, în viitorul apropiat, datorită unui test de sânge. Descoperirea este pe cale să revoluționeze diagnosticarea și, totodată, să accelereze tratamentul. Astfel, tratați mult mai rapid, din timp, rata de supraviețuirii a pacienților afectați va crește.

Tumorile cerebrale au fost dificil de diagnosticat vreme de mulți ani, în ciuda progreselor medicinii. Noul test de sânge va permite ca diagnosticul să poată fi pus mai rapid, iar tratamentul să înceapă din timp. Cancerul cerebral afectează, anual, sute de mii de oameni din întreaga lume. Boala ucide, doar în Marea Britanie, mai mulţi copii şi adulţi sub 40 de ani decât orice altă formă de cancer.

Testul de sânge ce permite diagnosticarea mai ușoară a fost pus la punct de o echipă de cercetători. Odată cu descoperirea, nu va mai fi nevoie de biopsii chirurgicale invazive, cu risc ridicat, pentru a descoperi cancerul, conform The Guardian.

Testul a fost dezvoltat de cercetătorii Centrului de excelenţă pentru cercetarea tumorilor cerebrale, condus de Imperial College London şi Imperial College healthcare NHS trust. Ei au descoperit că pot fi diagnosticate cu precizie o serie de tumori cerebrale. Între acestea se numără glioblastomul (GBM), cancerul cerebral cel mai frecvent întâlnit.

Testul de sânge descoperit a avut sensibilitate, specificitate şi precizie analitică ridicată, a raportat echipa de cercetători. Pe lângă acesta, experții au precizat că și biopsia lichidă ieftină ar putea duce, de asemenea, la un diagnostic rapid pentru cancerul cerebral. Testul de sânge este benefic pentru pacienţii cu tumori cerebrale „inaccesibile”.

În prezent, oamenii de ştiinţă planifică studii suplimentare pentru a valida rezultatele cercetărilor. Dacă acestea vor constitui un succes, atunci pacienții vor beneficia de noul test în cel mult doi ani.

