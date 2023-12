Test de sânge care arată diferența de vârstă a organelor. Studiu: Cel puţin un organ e mai bătrân decât restul

Un simplu test de sânge ar putea arăta cât de repede îmbătrânesc organele interne și ar prezice care dintre ele sunt mai bătrâne decât vârsta noastră. Studiul a fost realizat de oamenii de știință de la spitalul universitar Stanford, din California. Se poate determina riscul unor boli precum Alzheimer, diabet și boli de inimă.

Test de sânge care arată diferența de vârstă a organelor

Echipa de la Stanford spune că poate monitoriza 11 părți importante ale corpului, inclusiv inima, creierul și plămânii. Ei au încercat acest test pe mii de adulți. Unul din cinci adulți cu o stare de sănătate normală, cu vârsta de peste 50 de ani, ar putea avea cel puțin un organ care îmbătrânește rapid. Iar unul până la doi din 100 ar putea avea mai multe organe care sunt mai bătrâne decât anii de viață ai persoanei.

În timp ce ideea de control ar putea fi înfricoșătoare, ar putea fi o oportunitate de a interveni și de a schimba cursul. Ar putea ajuta la aflarea problemelor de sănătate.

Diferența de vârstă a organelor

De exemplu, o inimă „bătrână pentru timpul ei” crește riscul de insuficiență cardiacă, în timp ce un creier care îmbătrânește rapid ar putea fi mai predispus la demență.

În cadrul studiului, faptul de a avea unul sau mai multe organe care îmbătrânesc rapid a fost asociat cu un risc mai mare de anumite boli și de deces în următorii 15 ani.

Test de sânge. Sursa foto: Pixabay

Părțile corpului pe care le-au verificat includ:

creierul,

inima,

ficatul,

plămânii,

intestinele,

rinichii,

grăsimea,

vase de sânge (artere),

țesut imunitar,

mușchi

pancreas.

Test de sânge care ne-ar putea salva viaţa

Acest test de sânge analizează nivelurile a mii de proteine pentru a oferi indicii cu privire la organele care îmbătrânesc în ritmuri diferite. Modelul proteinelor detectate pare să fie specific anumitor organe. Unul dintre cercetători, dr. Tony Wyss-Coray, a explicat:

„Atunci când am comparat vârsta biologică a fiecăruia dintre aceste organe pentru fiecare individ cu omologii săi din cadrul unui grup mare de persoane fără boli grave evidente, am descoperit că 18,4% dintre cei cu vârsta de 50 de ani sau mai mult aveau cel puțin un organ care îmbătrânea semnificativ mai repede decât media. Și am constatat că aceste persoane prezintă un risc sporit de îmbolnăvire a acelui organ în următorii 15 ani”.

Testul de sânge care ne poate salva viaţa. Sursa foto. Pixabay

Îmbătrânirea biologică are loc în rafale

Unele dintre lucrările anterioare ale doctorului Wyss-Coray sugerează că procesul de îmbătrânire biologică nu este constant. Are loc în rafale:

cu unele accelerări rapide la jumătatea vârstei de 30 de ani,

la începutul vârstei de 60 de ani,

și la sfârșitul vârstei de 70 de ani.

Profesorul James Timmons, expert în sănătatea și bolile legate de vârstă la Universitatea Queen Mary din Londra, a studiat, de asemenea, markerii sanguini ai vârstei biologice. Lucrările sale se concentrează mai degrabă pe modificările genice detectabile, decât pe proteine.

El a declarat că ultimele descoperiri ale doctorului Wyss-Coray sunt impresionante, dar trebuie validate pe mai multe persoane, în special pe cele mai tinere, din diverse medii etnice.

„Este aceasta îmbătrânirea sau o nouă modalitate de a detecta biomarkeri timpurii ai bolilor legate de vârstă? Autorii favorizează prima variantă, dar nu cred că cea de-a doua este exclusă”, a spus el.

Doctorul Wyss-Coray: Am putea trata oamenii înainte ca aceștia să se îmbolnăvească

„Dacă putem reproduce această descoperire la 50.000 sau 100.000 de indivizi, înseamnă că, prin monitorizarea sănătății organelor individuale la persoane aparent sănătoase, am putea fi capabili să găsim organele care suferă o îmbătrânire accelerată în corpul oamenilor și am putea trata oamenii înainte ca aceștia să se îmbolnăvească.”

Profesorul Paul Sheils, expert în biologia îmbătrânirii de la Universitatea din Glasgow, a declarat că este încă important să se analizeze întregul corp, nu doar organele individuale, pentru a construi cea mai exactă imagine a sănătății unei persoane.

Caroline Abrahams, de la organizația caritabilă Age UK, a declarat că, deși este foarte bine că știința explorează detectarea mai devreme a bolilor grave legate de vârstă, este necesar să se ia în considerare modul în care oamenii s-ar putea simți trăind cu aceste cunoștințe.

În cazul în care acest lucru ar deveni realitate, ea a spus că oamenii vor dori sprijin emoțional și clinic pe lângă rezultatele testelor și că NHS (Sistemul de sănătate din Marea Britanie) ar trebui să fie pregătit pentru acest lucru – și să aibă fondurile necesare pentru a-l oferi.