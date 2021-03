Portcontainerul Ever Given, care venea din Asia şi se îndrepta către Rotterdam, a eşuat în Canalul Suez, zeci de nave fiind blocate, relatează AFP,citată de News.ro.

Miercuri, pe această rută comercială, una dintre cele mai frecventate din lume, aşteptau zeci de nave, potrivit autorităţilor, în vederea deblocării portcontainerului eşuat. Până la această oră nava nu fusese deblocată.

Preşedintele Autorităţii egiptene a Canalului Suez (SCA), amiralul Ossama Rabie, a anunţat miercuri, într-un comunicat, că ”unităţi de salvare şi remorchere ale Autorităţii îşi continuau efortul” de a debloca Ever Given, o navă cu lungimea de 400 de metri, sub pavilion panamez.

În total, 8 remorchere au fost trimise la faţa locului pentru a ajuta la aducerea gigantului pe linia de plutire. Nava, de peste 220.000 de tone, s-a oprit de-a curmezişul canalului după ce a fost lovită de o rafală de vânt, în momentul în care intra în partea de sud a Canalului Suez, potrivit site-ului Vesselfinder.

#Suez Canal traffic jam — Evergreen Marine's "Ever Given" stuck in the canal above Port Said. 400m ship seems fully laden. @Samir_Madani @TankerTrackers reporting 10m barrels of Saudi, Russian, US and Omani crude parked. #OOTT Oil up $1+ after recent selloff pic.twitter.com/fLHxITGOE5

— John Defterios (@JDefteriosCNN) March 24, 2021