În vârstă de 63 de ani, Ștefan Rusu este și astăzi cel mai titrat luptător al României. A cucerit tilul european (X5), mondial (X2), pe cel olimpic, în 1980, la Moscova, iar în 2016 și-a câștigat locul în Hall of Fame-ul Federației Internaționale de Lupte.

Cu toate acestea, Ștefan Rusu nu a contat pentru oficialii forului român de lupte, iar când s-a întors de la JO de la Rio, acesta a primit o palmă din partea politicului.

„N-am crezut vreodată că nu voi fi invitat de Federația română să mai stau trei-patru zile acolo să văd luptele sportivilor români. Eram la Rio de Janeiro, fusesem invitat pentru a intra în Hall of Fame-ul federației internaționale de lupte.

Când m-am întors de la Rio mi s-a desfăcut contractul de muncă de antrenor pe care-l aveam la Rădăuți. Nu știu de ce. Domnul primar Nistor (n.red. – Nistor Tătar) de la PSD mi-a desfăcut contractul și a pus director tehnic un antrenor de la Consiliul Local care făcuse Educație Fizică și Sport. Domnul ăsta pus în locul meu nu știe nici regulamentul de la lupte. Primarul a avut alte planuri cu alți oameni din PSD. A zis: “Îl dăm pe ăsta afară și punem pe altul”, a spus Ștefan Rusu, pentru sursa citată.

Mai mult, în 2018, lui Rusu i s-a descoperit și o afecțiune gravă, dar renta viageră l-a ajutat să se pună din nou pe picioare. „Am avut o tumoare, am scăpat și de asta. M-am blocat într-o dimineață când urinam și am descoperit o tumoare la prostată. Am fost la Cluj, m-am operat. Am avut noroc că am primit renta viageră de la statul român și mulțumim pentru asta pentru că avem cu ce trăi. Altfel, trăiam cu 727 de lei pe lună.

Dacă nu aveam renta viageră, eram dus acum. Nu mai făceați interviu cu Ștefan Rusu. Am strâns niște bani și m-am operat.

Dacă n-aș avea renta viageră nu m-aș descurca. Rentele s-au înghețat până în 2021. Sunt campion european, campion mondial și campion olimpic. Iau 17.500 de lei. E bine, mulțumim pentru ele. Dacă nu le aveam, eram pe ducă”, a declarat fostul mare luptător, în cadrul emisiunii GSP Live.

