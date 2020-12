Ministerul Sănătății din Spania a lansat o campanie de publicitate pentru Crăciun al cărui titlu este „Cel mai bun cadou este să avem grijă de noi înșine”. Guvernul spaniol vrea ca populația să conștientizeze importanța măsurilor de precauție, pentru a evita contaminările.

În plus, în timp ce mănânci și bei, acest risc crește deoarece nu porți mască

Ministrul Sănătății, Salvador Illa, a amintit în conferința de presă pentru prezentarea campaniei Cel mai bun cadou este să avem grijă de noi măsurile importante pentru prevenirea conmtaminării cu SARS-CoV-2. Acestea sunt purtarea măștii de protecție, spălarea frecventă a mâinilor, distanța fizică între persoane, aerisirea frecventă și activități în aer liber, nu în interior, reducerea contactelor și păstrarea unui grup stabil de persoane și izolarea, dacă apar simptome de COVID, notează eldiario.

Deocamdată, guvernul nu are de gând să înăsprească măsurile pentru sărbători, care sunt destul de severe. Salvador Illa: Măsurile deja sunt drastice, nu știu dacă suntem conștienți de ceea ce am decis săptămâna trecută la Consiliul de Sănătate. Am căzut de acord că nu ne mișcăm din regiunea în care trăim, cu excepția situațiilor în care studenții, de pildă, care învață în altă regiune merg de sărbători acasă. Sigur că există posibilitatea să gândim măsuri mai dure, dacă lucrurile nu evoluează așa cum sperăm; dar ne-ar plăcea să ne gândim să respectăm măsurile deja adoptate, în loc să facem altele noi. Restricțiile, vă amintesc, sunt dure și au ca obiectiv să nu stricăm ceea ce abia am reușit, cu eforturi mari, să obținem în acest al doilea val.

Spălarea mâinilor, limitarea contactelor sociale, distanța de siguranță, aer liber, ventilație, utilizarea unei măști și rămânerea acasă dacă există simptome, diagnosticul pozitiv, sunt măsuri „cheie”

Ministrul Illa a apelat la responsabilitatea fiecărui cetățean în privința respectării restricțiilor. Acestea se referă la limitarea grupurilor la maxim 10 persoane în Ajunul Crăciunului și în noaptea de Revelion, interzicerea circulației persoanelor începând de la ora 1:30 în aceste două nopți importante de sărbătoare și interzicerea deplasărilor.

Pandemia a schimbat multe aspecte din viața socială și ne va obliga pe toți să ne schimbăm și obiceiurile de Crăciun. Petrecem – a mai spus ministrul, care a mai sugerat folosirea măștii și la întâlnirile familiale -, dar va fi o petrecere diferită. Salvador Illa a promis că în campania de vaccinare anti-COVID-19 a populației de risc oamenii vor fi informați și li se va aminti că vaccinurile au salvat vieți și că rapiditatea cu care au fost concepute cele anti-COVID se datorează mobilizării multor resurse și a accelerării fazelor de autorizare, dar a dat asigurări că nu a fost sacrificată în niciun caz siguranța persoanelor, relatează Radio România Actualităţi.