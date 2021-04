Un martor ocular, Avinash Patil, a declarat reporterilor că niciun medic nu era prezent în acel moment. „Am primit un telefon în jurul orei 3 dimineața de la un prieten a cărui soacră a fost internată la spital”, a spus el. „Când am ajuns la spital, am văzut mașini de pompieri afară. ATI de la etajul al doilea a fost cuprins de fum. Doar două asistente erau acolo. Pompierilor le-a luat aproximativ o jumătate de oră să stingă flăcările. Am putut vedea 8-10 cadavre acolo”.

La începutul săptămânii, o scurgere de oxigen în statul Maharashtra, în apropierea locului în care a izbucnit incendiul, a dus la moartea a 24 de pacienți COVID-19 care se aflau pe ventilatoare. India a raportat cel mai mare număr de cazuri într-o zi, înregistrând 332.730 de infecții noi într-o perioadă de 24 de ore. În aceeași perioadă, 2.263 de persoane au murit cu COVID-19.

India a fost copleșită de noi cazuri asociate cu o lipsă critică de oxigen, paturi de spital și acum ventilatoare

Multe familii disperate au fost forțate să apeleze la piața neagră, unde au reușit să cumpere un loc în spital de la administratori corupți.