Cameron Diaz a explicat ce a determinat-o să revină în fața camerelor, după s-a retras din actorie în 2014

Actrița Cameron Diaz, în vârstă de 53 de ani, a afirmat că este foarte serioasă când vine vorba de regulile de bun simț în casă, declarând că ceea ce o deranjează cel mai tare este ca cineva să aducă murdăria de pe străzile New York-ului în locuința sa, potrivit foxnews.com.

Cameron Diaz a fost invitată la emisiunea „The Drew Barrymore Show” pentru a vorbi despre rolul din noul film „Outcome”, în care joacă alături de Keanu Reeves, Jonah Hill și Matt Bomer, după ce revenise anterior în fața camerelor în 2025, în „Back in Action”, alături de Jamie Foxx.

Vedeta din „Charlie's Angels” a dezvăluit ce anume a determinat-o să revină în lumea actoriei după un deceniu petrecut departe de lumina reflectoarelor. Diaz a jucat în 38 de filme în decursul a 20 de ani, fiind cunoscută pentru rolurile din „Iubitul meu se însoară”, „Mary cea cu vino-ncoa'”, „Viaţă pentru sora mea”, „Shrek”, „Cealaltă femeie” și multe alte filme.

Actrița a explicat că a fost sunată de Jamie Foxx, care i-a propus să joace într-o comedie de acțiune. „Știi, zile întregi, fără filme. Și atunci primesc un telefon de la Jamie Foxx. Și cum să-i spui „nu” lui Jamie Foxx când îți zice: «Hei, am o comedie de acțiune grozavă la care ne-am putea distra de minune»”. Dacă ar fi cineva cu care m-aș întoarce să petrec luni întregi pe platoul de filmare, distrându-mă de minune și râzând, acela ar fi Jamie”, a explicat aceasta.

Actrița a discutat, de asemenea, despre viața de familie. Când a fost întrebată care este „cea mai mare repulsie” a ei, actrița a ezitat înainte de a mărturisi: „Pantofii de pe străzile din New York”.

„Trebuie să te schimbi de haine ca să intri în casa mea din New York”, a spus Cameron Diaz, glumind, în emisiunea „The Drew Barrymore Show”.

În ciuda revenirii sale, Cameron Diaz a dezvăluit că nimic nu ar fi putut să o facă să se răzgândească în privința deciziei sale de a părăsi Hollywoodul. Ea s-a retras din actorie în 2014 pentru a se dedică familiei.

„Am simțit că era ceea ce trebuia să fac pentru a-mi recâștiga propria viață, iar restul pur și simplu nu mă interesa. Nicio opinie, niciun succes, nicio ofertă, nimic din ce ar spune sau ar face altcineva nu m-ar putea face să mă răzgândesc în privința deciziei mele de a avea grijă de mine și de a-mi construi viața pe care mi-o doream cu adevărat. Cred că totul se reduce la ceea ce te pasionează cu adevărat. Pentru mine, a fost vorba de a-mi întemeia o familie”, a declarat actrița, la emisiunea „Fortune’s Most Powerful Women”, potrivit E! News.