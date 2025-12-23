Politica

Călin Popescu Tăriceanu, dezvăluiri despre perioada urmăririi pe mandat de Siguranța Națională

Comentează știrea
Călin Popescu Tăriceanu, dezvăluiri despre perioada urmăririi pe mandat de Siguranța NaționalăSursă foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Călin Popescu-Tăriceanu a vorbit despre perioada în care a fost urmărit pe mandat de Siguranță Națională. După 11 procese și opt ani de anchetă, un complet de opt judecători l-a declarat în unanimitate nevinovat. Fostul premier a dezvăluit că soția sa a suferit de depresie.

Tăriceanu despre impactul mandatului de supraveghere asupra familiei sale

Fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu a explicat că s-a retras din viața publică. Acesta a vorbit despre abuzurile la care a fost supus și efectele asupra vieții de familie. Politicianul a menționat că întreaga sa familie și toate relațiile au fost supravegheate pe durata celor opt ani de mandat de Siguranță Națională.

„Era totul supravegheat. Și pot să vă spun, e prima dată că dezvălui acest lucru. Soția mea când a aflat, după ce a aflat acest lucru, a făcut o depresie," a dezvăluit Tăriceanu în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache.

Tăriceanu a spus că soția sa a făcut depresie după ce a aflat de supravegherea desfășurată asupra familiei. Fostul premier a precizat că este pentru prima dată când dezvăluie aceste detalii despre perioada respectivă.

De la puterea absolută în arest. Ultimele nopți ale lui Nicolae Ceaușescu
De la puterea absolută în arest. Ultimele nopți ale lui Nicolae Ceaușescu
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  24 decembrie 2025. Cei doisprezece Crai de la Răsărit
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  24 decembrie 2025. Cei doisprezece Crai de la Răsărit

Fostul premier a fost anchetat timp de 11 ani

Călin Popescu-Tăriceanu a detaliat perioada în care a fost cercetat și judecat în România, timp de 11 ani, între 2011 și 2025. Politicianul a menționat că a avut 11 procese desfășurate continuu pe parcursul acestor ani.

Călin Popescu Tăriceanu,

Călin Popescu Tăriceanu. Facebook/Calin Popescu Tăriceanu

Tăriceanu a precizat că dintre aceste procese, două au fost instrumentate de DNA, iar unul de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. La fiecare dintre ele, judecarea a avut două etape desfășurate la Înalta Curte.

Călin Popescu Tăriceanu, declarat nevinovat în toate dosarele

Călin Popescu-Tăriceanu a explicat structura proceselor sale, menționând că fiecare dosar a fost judecat mai întâi de un complet de trei judecători, apoi de un complet de cinci. Astfel, în total, opt judecători s-au pronunțat pentru fiecare dosar.

Fostul premier a precizat că, în cele trei dosare, 24 de judecători s-au pronunțat în privința acuzațiilor și că a fost găsit nevinovat în unanimitate. Tăriceanu a subliniat că, dacă ar fi existat îndoieli, unii judecători ar fi depus opinii separate.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:20 - Criptomonedele globale, afectate de hackerii nord-coreeni sponsorizati de stat
21:12 - Rafila denunță subfinanțarea ambulatoriilor: Fără majorarea punctului, reforma în sănătate e imposibilă
20:51 - Cine i-a stat alături lui Cătălin Botezatu în cele mai dificile momente. Nici familia, nici vreo iubită!
20:37 - De la puterea absolută în arest. Ultimele nopți ale lui Nicolae Ceaușescu
20:27 - Colindători la Palatul Cotroceni: Nicușor Dan a primit colaci și o pălărie tradițională
20:19 - STB deviază temporar autobuzele care circulă pe liniile de tramvai. Decizia, luată în urma prognozei meteo

HAI România!

Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989
Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989
1989: Ziua în care ne-am învins frica. De la Umilință la Revoltă: Începutul Sfârșitului
1989: Ziua în care ne-am învins frica. De la Umilință la Revoltă: Începutul Sfârșitului
Ceaușescu, Gorbaciov și „Mâna Moscovei”: Adevărul ascuns despre trădarea din Decembrie '89
Ceaușescu, Gorbaciov și „Mâna Moscovei”: Adevărul ascuns despre trădarea din Decembrie '89

Proiecte speciale