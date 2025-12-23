Călin Popescu Tăriceanu, dezvăluiri despre perioada urmăririi pe mandat de Siguranța Națională

Călin Popescu-Tăriceanu a vorbit despre perioada în care a fost urmărit pe mandat de Siguranță Națională. După 11 procese și opt ani de anchetă, un complet de opt judecători l-a declarat în unanimitate nevinovat. Fostul premier a dezvăluit că soția sa a suferit de depresie.

Fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu a explicat că s-a retras din viața publică. Acesta a vorbit despre abuzurile la care a fost supus și efectele asupra vieții de familie. Politicianul a menționat că întreaga sa familie și toate relațiile au fost supravegheate pe durata celor opt ani de mandat de Siguranță Națională.

„Era totul supravegheat. Și pot să vă spun, e prima dată că dezvălui acest lucru. Soția mea când a aflat, după ce a aflat acest lucru, a făcut o depresie," a dezvăluit Tăriceanu în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache.

Tăriceanu a spus că soția sa a făcut depresie după ce a aflat de supravegherea desfășurată asupra familiei. Fostul premier a precizat că este pentru prima dată când dezvăluie aceste detalii despre perioada respectivă.

Călin Popescu-Tăriceanu a detaliat perioada în care a fost cercetat și judecat în România, timp de 11 ani, între 2011 și 2025. Politicianul a menționat că a avut 11 procese desfășurate continuu pe parcursul acestor ani.

Tăriceanu a precizat că dintre aceste procese, două au fost instrumentate de DNA, iar unul de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. La fiecare dintre ele, judecarea a avut două etape desfășurate la Înalta Curte.

Călin Popescu-Tăriceanu a explicat structura proceselor sale, menționând că fiecare dosar a fost judecat mai întâi de un complet de trei judecători, apoi de un complet de cinci. Astfel, în total, opt judecători s-au pronunțat pentru fiecare dosar.

Fostul premier a precizat că, în cele trei dosare, 24 de judecători s-au pronunțat în privința acuzațiilor și că a fost găsit nevinovat în unanimitate. Tăriceanu a subliniat că, dacă ar fi existat îndoieli, unii judecători ar fi depus opinii separate.