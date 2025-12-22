Ce spune Inspecția Judiciară despre acuzațiile din „Justiția Capturată”. Raport

Inspecţia Judiciară a făcut public luni un raport referitor la acuzaţiile formulate de mai mulţi magistraţi în documentarul Recorder, precizând că unele dintre aspectele semnalate au fost deja verificate şi că urmează verificări suplimentare. Raportul a fost publicat în timpul discuțiilor dintre Nicușor Dan și magistrați la Palatul Cotroceni.

Inspecţia Judiciară a precizat că în materialul publicat de recorder.ro pe 9 decembrie, intitulat „Justiţia Capturată”, sunt formulate afirmaţii şi acuzaţii referitoare la funcţionarea sistemului judiciar. Potrivit instituţiei, sunt abordate şi subiecte care au reprezentat în mod constant obiect de urmărire pentru Inspecţia Judiciară.

Potrivit raportului, sunt prezentate aspecte legate de activitatea conducerii Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi unele dosare penale cunoscute în spaţiul public, soluţionate prin încetarea procesului penal ca urmare a prescripţiei sau prin achitare. Inspecţia Judiciară precizează că aceste soluţii sunt puse în legătură cu activitatea conducerii instanţelor, cu accent pe Curtea de Apel Bucureşti şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Inspecţia Judiciară a informat că au fost identificate lucrări referitoare la o parte din aspectele relatate de Recorder. Sunt menţionate cercetări disciplinare în cazul procurorului Liviu Alexandru Lascu, care a activat anterior ca şef al Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari din cadrul DNA.

Raportul menţionează sesizări privind presupuse abuzuri sau imixtiuni ale conducerii instituţiei, care au fost respinse. Au fost admise cereri de apărare a reputaţiei profesionale formulate de procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, în legătură cu declaraţii şi postări publice ale unor politicieni.

„S-a reţinut că nu corespund realităţii nici alegaţiile privind faptul că procurorul şef al DNA s-ar fi folosit de prerogativele funcţiei sale pentru a înlătura dintr-un anumit dosar doi procurori menţionaţi ca atare", a precizat IJ.

Inspecţia Judiciară a analizat o sesizare depusă de Crin Bologa, fost procuror-şef al DNA, privind posibile abateri disciplinare ale membrilor Colegiului de conducere de la Curtea de Apel Bucureşti, care au reorganizat activitatea unei secţii penale. Bologa susţinea că modificarea completelor ar putea afecta termenul de prescripţie în dosarul fostului primar Tudor Pendiuc.

Raportul IJ arată că reorganizarea secţiei a fost o măsură generală, nu punctuală, şi a fost luată în scopul asigurării unei repartizări echilibrate a volumului de muncă şi a gestionării corespunzătoare a activităţii instanţei. Instituţia subliniază că organizarea completelor revine colegiului de conducere al instanţei, conform atribuţiilor legale şi regulamentare.

În raport sunt mentionate sancţiunile aplicate anterior judecătoarelor Daniela Panioglu şi Alina-Nadia Guluţanu de la Curtea de Apel Bucureşti, decizii care au fost ulterior anulate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Inspecţia Judiciară a precizat că, în prezent, se desfăşoară controale tematice la Curtea de Apel Piteşti, Tribunalul Argeş, Tribunalul Mureş, Tribunalul Hunedoara, Tribunalul Ilfov şi la judecătoriile din Urziceni, Segarcea, Bolintin Vale, Beclean, Cornetu, Buftea, Rupea şi Luduş.

De asemenea, sunt în derulare verificări la unităţile de parchet privind respectarea dispoziţiilor judecătorului de drepturi şi libertăţi în dosarele de urmărire penală nesoluţionate la 1 septembrie 2025. Inspecţia Judiciară a explicat că nu au fost identificate sesizări legate de judecătorii Raluca Moroşanu şi Laurenţiu Beşu, iar pentru celelalte aspecte prezentate de Recorder urmează verificări suplimentare.