Călin Georgescu, mesaj de Ziua Internațională a Femeii: Renașterea României începe în inima mamelor

Călin Georgescu, mesaj de Ziua Internațională a Femeii: Renașterea României începe în inima mamelor
Ziua Internațională a Femeii a fost marcată prin numeroase mesaje publice în România, iar printre acestea s-a numărat și cel transmis de Călin Georgescu.

Într-o postare publicată pe Facebook sâmbătă, acesta a vorbit despre rolul femeii în societate, punând accent pe maternitate și pe contribuția mamelor în educația și formarea generațiilor viitoare.

Mesajul său subliniază importanța familiei în procesul de formare morală și spirituală a unei societăți. Potrivit lui Georgescu, regenerarea unei națiuni începe în mediul familial, acolo unde copiii primesc primele lecții de viață și valori.

În textul publicat pe rețeaua de socializare, el a descris femeia drept un factor esențial în transmiterea principiilor morale și culturale către noile generații.

Georgescu, despre rolul maternității în educația generațiilor

În mesajul său, Călin Georgescu a pus accent pe rolul maternității, despre care a afirmat că are o influență majoră asupra dezvoltării societății.

„În lume, femeia are un rol important. Dac-ar întreba Dumnezeu pe pământeni: «Cum o duceți? Ce este?», ar întreba maternitatea, nu paternitatea”, a scris acesta în postare.

Potrivit lui Georgescu, maternitatea este asociată nu doar cu actul nașterii, ci și cu procesul de educare și formare a copiilor. În mesajul său, el a subliniat că femeia contribuie la dezvoltarea generațiilor prin educația pe care o oferă în cadrul familiei.

„În calitate de mamă, ea naște, ea renaște. Femeia își renaște propriii copii, fiind pedagogul cel mai bun. Pedagogia femeii este una dintre foarte puținele metode prin care poate fi renăscută întreaga omenire”, a afirmat acesta.

Postarea pune accent pe ideea că valorile și principiile transmise de părinți, în special de mame, pot influența evoluția unei comunități sau a unei societăți.

Referințe la spiritualitatea creștină

Mesajul transmis de Călin Georgescu conține și referințe la tradiția creștină și la rolul credinței în educația copiilor.

În acest context, el citează o afirmație atribuită lui Sfântul Ioan Gură de Aur, potrivit căreia rolul mamelor este esențial pentru formarea generațiilor.

„Dați-mi o generație de mame creștine și voi schimba viața lumii”, este citatul menționat în postarea publicată online.

Referința este folosită pentru a evidenția importanța educației religioase și morale în familie, elemente despre care Georgescu afirmă că pot influența dezvoltarea societății.

Georgescu, mesaj adresat femeilor din România

În finalul postării, Georgescu a transmis un mesaj de apreciere femeilor și mamelor din România, asociind ideea de maternitate cu viitorul societății românești.

„Renașterea României începe în inima mamelor ei. Cu prețuire pentru femeile și mamele României”, a scris acesta.

Postarea menționează, de asemenea, că o parte dintre ideile citate provin din volumul „Femeia – Împărăteasă Dăruitoare”, care reunește cuvinte ale părintelui Arsenie Papacioc, ediție alcătuită de Sorin Alpetri.

Mesajul a fost publicat în contextul celebrării Zilei Internaționale a Femeii, eveniment marcat anual în România și în alte state prin inițiative și mesaje dedicate rolului femeilor în societate.

