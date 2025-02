Politica Călin Georgescu, încredere totală în oamenii serviciilor: Eu pe ei mă bazez







Călin Georgescu a fost acuzat că ar fi avut legătură cu serviciile. Multe voci de pe scena politică au susținut că el ar fi fost „pregătit” de cei din domeniu. Recent, fostul candidat la prezidențiale a refuzat să ofere un răspuns ferm legat de aceste acuzații și a subliniat că majoritatea oamenilor din servicii sunt „patrioți”.

Călin Georgescu, despre oamenii serviciilor

Fostul candidat l‐a prezidențiale a declarat că se bazează pe cei din servicii. Întrebat la podcastul lui Liviu Mihaiu dacă a fost pregătit în acest domeniu, Călin Georgescu a ezitat să ofere un răspuns clar.

„Nu am nici o legătură cu asta. Nu mă interesează. Astea sunt niște întrebări care sincer nu am venit ca să discutăm întrebările astea. Nu că mă feresc, sunt inutile și inadecvate. Eu cred că am cam finalizat timpul”, a spus el la podcastul realizat de Liviu Mihaiu.

Laude pentru cei din servicii

De-a lungul campaniei, Călin Georgescu a precizat că România are nevoie de reforme. Întrebat cum va face reforma în sectorul serviciilor secrete, el a explicat că aceasta va începe cu oamenii „treziți în conștiință”.

„Să știți că majoritatea sunt patrioți. Jurământul sacru și cel militar e ceva ce nu poate fi negociat. Eu pe ei mă bazez. Reforma cu ei se va face, cu oameni dedicați țării, treziți în conștiință. Legea eroică a Sarmisegetuzei, totul pentru țară, nimic pentru mine, a fost și rămâne valabilă de la Decebal încoace. Eu îmi pun o mare bază pe profesioniștii din sistem, pe cei în rezervă cu care te poți sfătui. Deci avem o bază solidă”, a adăugat fostul candidat la prezidențiale.

Călin Georgescu, acuzat că ar fi avut legături cu rețeaua Caraman

În ianuarie 2025, Kelemen Hunor a afirmat că Georgescu este „un om al vechiului sistem” și că a fost legat de rețeaua Caraman prin mentorul său, Mircea Malița.

Mihai Caraman, primul șef al SIE, a fost un spion comunist din serviciul extern (DIE) care a infiltrat NATO și a furnizat informații către KGB.

„Eu am observat și cred următorul lucru: pe de o parte, așa cum am spus de la început, în spatele lui Georgescu se află o rețea de rezerviști care influențează societatea în toate direcțiile și care și-a căutat un candidat, mobilizându-se în jurul lui. Pe de altă parte, este clar că acest om s-a prezentat ca fiind anti-sistem, deși, în realitate, face parte din vechiul sistem”, a spus liderul UDMR.

Mihai Caraman a provocat un scandal internațional, după ce a reușit să recruteze mai mulți angajați NATO, obținând prin intermediul lor informații și documente secrete ale Alianței Nord-Atlantice.

Potrivit unui material biografic publicat pe site-ul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului, informațiile colectate de Caraman pentru Securitate erau transmise mai departe către serviciul secret rus, KGB.

După ce breșa de securitate din NATO a fost descoperită, autoritățile franceze l-au expulzat, iar Caraman și-a continuat cariera în cadrul Securității interne.